快確認是你嗎？繳550元電費爽中千萬

財政部昨（4）日公布11張千萬特別獎及18張200萬特別獎中獎清冊。（示意圖／東森新聞）





財政部昨（4）日公布11張千萬特別獎及18張200萬特別獎中獎清冊，其中有民眾繳交電費及電話費，抱回1000萬及200萬。

民國114年9-10月期統一發票於11月25日開獎，千萬特別獎獎號「25834483」及200萬元特獎號碼「46587380」，有嘉義市民眾繳電費僅花550元就幸運中1000萬大獎；苗栗縣民眾繳交中華電信電信費花899元，也中200萬。

根據財政部公布11位千萬得主消費明細，其中有得主在高雄麥當勞明誠店花38元，甚至有因為利用全家會員專屬優惠，購買兩杯Let's Café特大杯冰拿鐵以及零食，即幸運獲得千萬元獎金。

廣告 廣告

財政部表示，114年9-10月期發票領獎期間為114年12月6日至115年3月5日，使用載具儲存雲端發票且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領獎項，並可免繳印花稅，提醒中獎人記得於該期間內領獎。

更多東森新聞報導

台灣封鎖小紅書1年！總統府回應了：支持內政部的決策

財運大爆發！5生肖、5星座 年底數錢數不完

台鎖小紅書！ 他點名1交友軟體更恐怖 喊：不要雙標

