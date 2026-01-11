快移車喔！信眾轎車突起火 廟方急通知疏散

停車場一輛白車車頭冒出濃濃黑煙，竄出火光。（圖／東森新聞）





宜蘭三星慈皇宮舉辦活動，免費提供平安粥和奶凍捲，吸引上百名信眾，沒想到停車場一輛車突然起火，火勢集中在車頭猛烈燃燒，廟方緊急通知疏散人員。就怕波及到其他人車，廟方趕緊通知移車，和其他熱心民眾第一時間控制火勢。

廟會活動進行到一半，停車場一輛白車車頭冒出濃濃黑煙，開始竄出火光，廟方人員發現擔心波及到旁邊車輛，趕緊提醒車主快移車喔。廟方人員：「快點移車。」

事發宜蘭三星慈皇宮停車場，10號下午當時廟方正在舉辦活動，沒想到一輛信眾的轎車不明原因突然起火，廟方人員和熱心民眾都跑去拿滅火器協助。

廟方人員張先生：「引擎蓋下方前驅部分，這個底部燒起來的，我有趴下去看，然後它是從底部這邊。」

現場熱心民眾蘇先生：「火在車前面已經非常大了，大家可能第一時間沒辦法靠近，我就先防護那一輛車，先把火勢稍微壓下來。」

目擊民眾回想當下停車場的信眾和車輛很多，但幸好第一時間就先控制火勢，才沒波及其他人車起火車主也不清楚怎麼會突然燒起來。

廟方人員張先生：「可能不到一分鐘，那個滅火器拿來噴一噴，很快就熄火了。」

現場熱心民眾蘇先生：「（當時）有那個平安粥，然後重點還有宜蘭的奶凍吃到飽，所以昨天（10日）停車場有上百台車，然後整個廟廣場全部都是人，大家一直喊說，趕快移車，但有一台還來不及移，所以還好我們把它壓下來。」

奶凍捲吃到飽是這家宮廟的最大特色，原來廟方幕後大老闆是宜蘭奶凍捲業者，每年過年期間都會回饋信眾，準備平安粥及奶凍捲吃到飽香火鼎盛，10日下午年前的暖身活動，意外發生火燒車插曲，虛驚一場。

