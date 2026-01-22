快筆記！動滋券轉型 運動幣1/26至2/8開放登記抽籤

總統賴清德打球、投球。總統府提供



行政院會今（1/22）日中進行「文化幣、客家幣、運動幣之執行規劃及成效」報告，其中在疫情期間發放的「動滋券」轉型為「運動幣」，針對16歲以上的國民，發放60萬份500元的運動幣，使用於做運動、看比賽、添裝備等運動消費，自1月26日起至2月8日止開放登記抽籤。

運動部為落實全民運動目標，今（2026）年將運動幣發放對象，針對滿16歲以上的國民，發放60 萬份500元的運動幣，使用於做運動、看比賽、添裝備等運動消費；其中新增加的「添裝備」，每人最高可抵用200元，自1月26日起至2月8日止開放登記抽籤。

廣告 廣告

凡2010年1月1日以前出生的國民，均可在活動期間至「動滋網」登記，自1月26日起的前5天，將依據身分證字號末碼進行分流（1月26日為末碼0、1，以此類推），自第6天起，就會全面開放登記，並且於2月12日辦理公開的抽籤，中籤人自3月1日領取之後，可以一直使用到年底。

運動部產業及科技司長王詔民表示，青春動滋券自2023年推行以來，已累積逾193萬人領券，成功引導青年建立觀賽與運動習慣；為解決過去職業賽事過於集中都會區的限制，並擴大政策效益，正式轉型為「運動幣」，讓運動資源能更有效率地擴散至各年齡層。

王詔民補充，過去動滋券初期實施時經常被詬病高達94%的經費主要是投入在添裝備，雖然成功也帶動2.6倍的產值，不過資源配置過度集中在單一業別，因此這次有每人最高抵用200元的限制；年齡也從16歲至22歲的限制，開放為16歲以上的國民，希望鼓勵全民能夠來參與運動。

2026年運動幣申請抽籤說明。運動部提供

更多太報報導

揭中企投資「淪一張紙」！ 喬治亞前防長：中國經驗是預警 小國有巨鄰須加深民主結盟

獨家專訪／直諫台灣！歐洲議會議員示警：擋國防預算中國一定很高興

沙威瑪、優格都來自土耳其 駐台代表揭秘從「火雞」到Türkiye的正名路