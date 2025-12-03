快筆記！小賈斯汀東京私人行蹤曝光 走訪CNN報導名店吃這款美食

〔記者陳慧玲／綜合報導〕小賈斯汀近日才在社群公布，12月4日起一連四天會在東京澀谷有快閃店活動，結果他東京行的私人行蹤先曝光，位在東銀座的一家知名美式咖啡廳，老闆開心分享與小賈斯汀的合照，也秀出他的親筆簽名。

這家位在銀座的「喫茶American」餐廳，曾經登上CNN美食報導，店裡最受歡迎的就是蛋沙拉三明治，超厚片吐司配上蛋沙拉，讓人看了流口水，這次小賈斯汀也去品嘗，簽名時特別提到三明治，還附上三顆愛心。

這家充滿復古風情的餐廳已有43年歷史，有去吃過的網友分享，三明治分量很大，吃起來很飽足，老闆則貼出和小賈斯汀合照，開心說：「非常榮幸能見到你，謝謝你來造訪我們的店。」並稱小賈斯汀是「世界超級明星」，還談到：「我們非常開心和激動，世界聞名的小賈斯汀竟然喜歡我們的三明治！小賈斯汀真是個善良又可愛的人，非常感謝！」

