快筆記！聖誕節6大禁忌、6大開運法曝光 聚餐人數也有限制

隨著12月25日聖誕節到來，不少民眾開始佈置家中、準備聚餐與交換禮物，也希望在年末為新一年討個好兆頭。對此，塔羅牌老師「小孟老師」近日在臉書分享多項西方聖誕節開運方式與禁忌，提醒民眾在歡度佳節之餘，也可透過簡單習俗為自己增添好運。

小孟老師指出，穿著紅色衣物或配戴紅色飾品是西方聖誕的重要象徵之一。他表示：「聖誕節在西方大多穿紅衣、戴紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配戴紅色飾品，都能招來喜氣。」

此外，傳說中聖誕老人會從煙囪進屋送禮，因此可在壁爐旁或床頭放置小襪子，象徵豐收與豐盛；若家中有擺放聖誕樹，則務必在樹頂掛上大星星，寓意「照亮前方之路，也代表新的一年是全新的開始」。

在擺設方面，小孟老師也提到，可在家中明亮處放置鹿的擺飾，象徵抵禦寒冬、抵抗負面運勢；而平安夜同時也是耶穌誕生之日，建議可隨身配戴十字架，並在睡前禱告，祈求來年平安順利。至於生活習俗，他補充，部分西方地區會在平安夜進行大掃除，與華人過年前掃塵的概念相似，象徵除舊佈新、迎接新氣象。

不過小孟老師也提醒，聖誕節仍有不少需要注意的禁忌。首先，聖誕樹不宜擺放在大門打開45度角的財位，以免影響財運，建議可放在門的左側較佳；而聖誕聚餐時，用餐人數應避免剛好13人，因西方文化中13被視為不吉利的數字，源自「最後的晚餐」典故。

穿搭方面，聖誕節「喜紅忌黑」，他指出，西方常將聖誕節視為新年的開始，紅色象徵喜氣，黑色則容易招來負面運勢。此外，閃爍的聖誕燈泡不宜掛在房間內，以免引來爛桃花，較適合掛在大門口，象徵指引前路。

在交換禮物部分，也有需要留意的細節。小孟老師提醒，不宜送手套，因在西方文化中，手套帶有挑釁與打鬥的含意；同時也應避免黃色系禮物或包裝紙，因黃色被視為不忠誠，甚至帶有情色象徵。小孟老師強調，以上習俗多為文化象徵與心意提醒，民眾可依自身信念與生活習慣參考，最重要的仍是以愉快心情迎接聖誕佳節，為新一年累積正能量。

