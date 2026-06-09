快筆記！iPhone 3大隱藏功能記得用 省電又能防詐騙

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生活中心／游舒婷報導

iPhone隱藏功能你試過嗎？日媒整理了幾項較少人知道的設定技巧，善用這些功能不但能避免忘東忘西，還能省電、降低接到詐騙電話的機率！

低頭族、手機、iPhone、蘋果／pixabay

鎖定畫面加入提醒事項 待辦清單一眼掌握

日媒《Trill》分享幾個實用功能，例如，日常生活中經常使用的「提醒事項（Reminders）」功能，其實可以直接加入鎖定畫面小工具（Widget）。設定完成後，每次拿起手機就能立即看到待辦事項或購物清單，有助於減少遺漏重要行程的情況。

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此外，提醒事項還支援「地點提醒」功能。用戶可事先設定特定地點，當接近超市、藥局或其他指定場所時，系統便會自動跳出通知，提醒完成預先設定的事項，可以大大提升效率。

擅用「適應性電量」幫助延長電池壽命

在電池管理方面，iPhone的「適應性電量」功能也相當好用，該功能會透過系統分析使用者的操作習慣，自動降低不必要的背景活動與耗電程序，讓手機在不需頻繁調整設定的情況下，維持較佳的續航表現，並有助於延長電池壽命。

啟用「未知來電靜音」 降低詐騙與騷擾風險

除了便利功能外，專家也提醒民眾提高警覺，特別是深夜接到不明來電或未顯示號碼的電話時，應避免接聽，部分詐騙集團會透過所謂的「有效號碼測試」，確認電話號碼是否仍有人使用。一旦接聽來電，詐騙集團可能將該號碼列為「有效用戶」，後續再以假冒警方、檢察官、銀行客服等方式進行詐騙，增加民眾受害風險。

因此，專家建議，面對來路不明的電話應保持警覺，並可啟用iPhone內建的「將未知的來電設為靜音」功能，降低遭到騷擾或詐騙的機會。

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