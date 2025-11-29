快篩揪毒駕...新制上線有風險？基層警憂「一口誤判」惹爭議

高雄市刑警大隊。施書瑜攝



警政署20日啟用毒品唾液快篩，全台已查獲多起疑涉毒駕案件。快篩可在數分鐘內檢測多種毒品，被視為打擊毒駕新工具，但因屬初驗，判讀仍可能出現誤差，引發討論。警方表示，快篩結果僅作行政依據，刑責仍以尿液或血液鑑定為準；不過基層警憂心，僅依快篩結果管束駕駛，仍有誤判及程序爭議風險。

新制上路後，「拒測」成為外界關注焦點。依規定，駕駛若拒絕接受唾液快篩，可處高額罰鍰，並吊銷駕照及吊扣牌照2年；雖具嚇阻效果，但如何比照酒測建立明確標準，避免執法爭議，制度仍需持續檢討與完善。

由於快篩屬初驗工具，若駕駛因快篩陽性遭行政處分，事後卻證明未施用毒品，如何保障權益及救濟也是重點；法界人士指出，從攔停理由、行為觀察到快篩操作，只要任一程序出現瑕疵，都可能削弱證據能力，甚至影響案件結果。

基層員警私下透露，實際執行與制度原本設計間存有落差。有些單位怕案件數「不好看」，即便現場沒有發現毒品，也沒有明顯毒駕徵兆，仍會要求駕駛「自願驗尿」或進行觀察，再以尿檢結果判定是否涉及毒駕。

部分員警指出，若快篩結果缺乏後續鑑定支持，可能影響執法正當性並增加誤判風險，若在績效壓力下，也可能淪為統計工具，日後若證實誤判，還可能被提告，所有風險全落在第一線員警身上。

警方表示，啟動毒駕調查須具備客觀理由，例如行車速度忽快忽慢、偏離車道，或駕駛出現精神恍惚、反應遲緩等異常行為；若車內發現疑似毒品或吸食器，也可作為攔查依據，執法過程需全程錄音錄影，以確保程序正當。

進入快篩程序後，員警會先觀察駕駛的平衡、步態與反應，再由駕駛自願簽署同意書提供唾液採樣。若篩驗呈陽性，將依《道路交通管理處罰條例》第35條開罰並移置車輛，並經當事人同意或檢察官許可後採集尿液或血液進行正式鑑定。

警方強調，僅在鑑定陽性時，才能依《刑法》第185條之3追究刑事責任。唾液快篩只是輔助工具，主要用於強化現場判斷，並非直接認定犯罪；執法時，全程開啟密錄器錄音錄影，程序合法與證據完整仍是關鍵。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

