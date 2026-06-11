快篩照妖鏡揪未爆彈！ 中警9天抓108件毒駕 民團再捐500試劑助攻
〔記者許國楨／台中報導〕毒駕猶如道路上隱形炸彈，常釀成無可挽回悲劇，為協助揪出潛藏在街頭的毒駕黑數，「台中市關懷婦女保護協會」理事長楊芳萑、榮譽理事長市議員張家銨，以及傑揚生化科技有限公司董事長游怡秋，共同捐贈500劑唾液毒品快篩試劑給台中市警察局，希透過實際行動支持警方執法，守護市民交通安全。
警方指出，毒駕與酒駕最大不同，在於難以從外觀立即辨識，部分施用毒品者即使已受藥物影響，仍可能沒有明顯異常反應，而唾液快篩能在第一時間協助員警篩檢與判斷，大幅提升查緝效率，也讓原本隱藏在車流中的毒駕浮上檯面。
根據統計，台中市警方今年5月1日至6月9日已查獲毒駕案件291件，其中光是6月1日至9日短短9天內，就查獲108件，若與刑事局統計去年台中市平均每日查獲5.1件相比，今年截至目前為止，警方每日平均查獲量已提升至10.8件，成長幅度高達111.76%。
因應查緝需求增加，市警局已於6月初配發2000劑唾液快篩試劑給各外勤單位，此次民間團體再加碼捐贈500劑試劑，不僅補充執法資源，更展現警民合作打擊毒駕決心，警方表示，每一劑試劑都有可能及早發現一名毒駕者，避免一次危險駕駛行為，甚至阻止一場足以造成家庭破碎的重大交通事故，台中市刑大大隊長紀延熹強調，警方將持續秉持零容忍態度，強化攔查、檢測、蒐證與偵辦作為，讓毒駕無所遁形。
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