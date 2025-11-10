「快結束了！」川普語出樂觀 美國政府停擺40天有望落幕

美國聯邦政府停擺已持續40天，創下史上最長紀錄，不過僵局終於出現突破。圖為美國總統川普（白宮提供）

美國聯邦政府停擺已持續40天，創下史上最長紀錄，不過僵局終於出現突破。多名參議院消息人士證實，兩黨領袖已達成臨時協議，將政府資金延長至2026年1月30日，為結束停擺危機開啟曙光。美國總統川普9日晚間返抵白宮時也表示，「政府停擺似乎快要結束了」，預告聯邦機構有望在近期恢復運作。

《CNN》報導，這項協議獲得足夠的民主黨參議員支持，預料可順利通過。協議內容包括撤銷川普先前對超過4,000名聯邦公務員的裁撤命令，並增設條款防止短期內再度解雇。政府也將補發停擺期間公務員的薪資，以減輕損失。此外，補充營養援助計畫（SNAP，俗稱食物券）將獲延長資助至2026年9月底，避免對低收入家庭造成進一步衝擊。

協議並未納入民主黨人一向主張的《平價醫療法案》（Affordable Care Act，簡稱ACA）補助延長條款。不過，雙方同意在政府重新開放後，於12月第2週前安排針對ACA補助延長的獨立表決。民主黨人強調，若不延長補助，數百萬美國人的健保保費將大幅上漲，因此仍將持續推動該議題。

目前，參議院正在就結束政府停擺的臨時撥款案進行程序性投票，距離通過僅差1票。若最終獲得通過，法案仍須送交眾議院審議，並由總統川普簽署才能正式生效。眾議院議長強生（Mike Johnson）已表示，若參議院通過法案，將在48小時內召回眾議員進行表決。

BlockBeats分析，程序性投票通過後，參議院還需修改3項撥款法案，分別涉及立法、軍事建設及農業支出（含SNAP計畫）。每項修正案都需經過30小時辯論期，若民主黨選擇延長辯論，政府恐要到下週中才能重新開門；但若加快程序，最快今晚即可完成立法程序，明晚就能結束政府停擺。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，協議「幾乎已經完成」，但仍需確保票數足夠。知情人士透露，目前約有10名民主黨參議員願支持這項方案，接近通過所需的60票門檻。這項兩黨妥協案若順利生效，將讓政府重新開放至明年1月30日，暫時化解資金危機。

