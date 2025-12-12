快繳汽燃費！補繳期限到年底 逾期未繳最高可罰3000元
車主注意！公路局今天表示，截至目前為止，共有86.8萬輛汽、機車尚未繳納今年度的汽燃費，補繳期限至12月31日止，監理機關已寄出催繳通知書，可持單至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費，也可線上繳納。若逾期未繳費，除可處罰鍰新台幣300元至3000元外，所欠費額後續也將移送強制執行。
自用汽車及機車燃料使用費在每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵。根據交通部公路局統計，截至目前為止，仍有86.8萬車輛尚未繳納汽燃費，包含汽車17.8萬輛、機車69萬輛。
公路局發布新聞稿表示，針對未依期限繳納汽燃費的車主，所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至114年12月31日止。若逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰新台幣300元至3000元外，所欠費額後續將移送強制執行。
公路局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務App」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等App，免出門就能線上繳納，繳費管道多元、方便又迅速。
公路局表示，若未收到催繳通知書，又不確定自己是否已繳納汽燃費的車主，除可向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務App」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。
（責任主編：莊儱宇）
