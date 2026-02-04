快翻衣櫃！UNIQLO「這件T恤」價值飆破10萬 驚人原因曝光

日本一名男子拿出42年前UNIQLO的T恤，到節目中鑑定價格。示意圖／翻攝自Pixabay

快翻衣櫃！日本東京電視台的一檔鑑定節目《開運！什麼都鑑定團》，時常邀請民眾來上節目鑑定「寶物」。3日一名57歲的男子織田健司在節目中拿出一件保存相當良好，42年前UNIQLO的T恤，鑑定結果竟高達50萬日圓（約新台幣10.8萬元）。

快翻衣櫃！UNIQLO「1衣服」價值50萬日圓

綜合日媒報導，日本一名57歲的男子織田健司登上日本東京電視台的鑑定節目，拿出在42年前免費得到的「寶物」。織田健司表示，UNIQLO於1984年在廣島開設第一間店時，曾在學校門口發放抽獎券，讓民眾有機會獲得紀念品。

織田健司接著說，當年他向朋友、學長姐們求助，一共蒐集約300張抽獎券，並在門市開業當天順利抽中6件紀念T恤，他各送出4件給家人、朋友，剩下一件當作居家服穿，最後一件則保存起來從未穿過，也就是帶上節目的衣服；這件T恤以白色為基底，上面用紅字印著「UNIQUE CLOTHING WAREHOUSE」的字樣，還有一對男女牽手的Logo。

42年前UNIQLO發放的T恤，如今價值約50萬日圓。圖／翻攝自東京電視台

節目主持人今田耕司一看到就直呼，「這價格會不會高得很誇張？」並預測鑑定金額會很可觀。對此，節目組也向UNIQLO求證，UNIQLO則透露「公司內部一件庫存也沒有」。織田健司因此預估鑑定價格為10萬日圓（約新台幣2萬元），沒想到最終金額竟達到50萬日圓。

鑑定師：這件衣服象徵「UNIQLO誕生」

對此，鑑定師透露，這是一件象徵UNIQLO誕生的寶貴物品，再加上這件衣服從未被穿過，保存相當良好，「當年並沒有『衣服日後會具有價值』這樣的概念，就算當時由員工或中獎者持有，通常也早已穿到破舊不堪」。他認為將來若是UNIQLO要辦展覽，或是開紀念館，把這件衣服列入收藏相當正常，並直言，「或許連創辦人柳井正本人都想要收藏」。

事實上，UNIQLO自1974年創立以來，截至2025年2月中旬，在全球25個地區設有2518間店舖，其中日本本土佔814間，海外佔1704間，是全球最知名服裝品牌之一。近年來興起的復古潮流，可能讓UNIQLO早年的商品賣到數萬日圓，因此這件開店紀念T恤的價格，未來恐怕還會水漲船高。



