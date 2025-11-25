快翻錢包！9、10月統一發票開獎 上期9張大獎沒人領 7-11花百元中千萬
實習記者藍子瑄／台北報導
快翻錢包、翻口袋！9、10月統一發票今（25）日下午1時30分準時開獎，財政部提醒民眾，7、8月期仍有9張大獎未兌領，其中包含2張1000萬元特別獎、5張200萬元特獎及2張雲端發票100萬元獎。領獎期限至2026年1月5日，逾期將喪失領獎資格。
其中一張特別獎（1000萬元）發票開立於台南市7-ELEVEN，消費金額僅102元；另一張1000萬元則為App Store訂閱費300元。財政部呼籲中獎人盡快查對發票，避免錯失領獎機會。
統一發票9月、10月開獎號碼
◆ 特別獎號碼：（下午開獎後即時更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
◆ 特獎號碼：（下午開獎後即時更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
◆ 頭獎號碼：（下午開獎後即時更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
本期中獎領獎期間為12月6日至明年3月5日。使用雲端發票的民眾，可透過「統一發票兌獎APP」設定帳戶直接領獎；實體發票則可持中獎發票至第一銀行、彰化銀行、農會信用部及信用合作社等金融機構辦理兌領。
另財政部指出，自5月起雲端發票加開500元獎項70萬組，鼓勵民眾使用載具儲存發票，以提高中獎機會。
（9、10月中獎號碼將於下午開獎後即時更新，請鎖定《三立新聞網》掌握最新結果。）
跨年夜飯店價飆翻天！訂房驚見「暴漲4倍」 網驚喊：比101煙火還刺激
好市多黑色購物週開搶！3C家電下殺近3萬 全台提前「這時間」開門
19歲妻3年連生三胎！牙醫「炫妻文」慘遭炎上 醫示警：子宮恐撐不住
月薪3萬5撐全家！房東拒長租 23歲女崩潰嘆「不敢想未來」怕養不起爸媽
