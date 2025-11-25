快翻錢包！9、10月統一發票開獎 上期9張大獎沒人領 7-11花百元中千萬

實習記者藍子瑄／台北報導

快翻錢包、翻口袋！9、10月統一發票今（25）日下午1時30分準時開獎，財政部提醒民眾，7、8月期仍有9張大獎未兌領，其中包含2張1000萬元特別獎、5張200萬元特獎及2張雲端發票100萬元獎。領獎期限至2026年1月5日，逾期將喪失領獎資格。

其中一張特別獎（1000萬元）發票開立於台南市7-ELEVEN，消費金額僅102元；另一張1000萬元則為App Store訂閱費300元。財政部呼籲中獎人盡快查對發票，避免錯失領獎機會。

統一發票7、8月期仍有9張大獎未兌領。（圖／三立新聞網製圖）

統一發票9月、10月開獎號碼

◆ 特別獎號碼：（下午開獎後即時更新）

同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

◆ 特獎號碼：（下午開獎後即時更新）

同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

◆ 頭獎號碼：（下午開獎後即時更新）

同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

本期中獎領獎期間為12月6日至明年3月5日。使用雲端發票的民眾，可透過「統一發票兌獎APP」設定帳戶直接領獎；實體發票則可持中獎發票至第一銀行、彰化銀行、農會信用部及信用合作社等金融機構辦理兌領。

另財政部指出，自5月起雲端發票加開500元獎項70萬組，鼓勵民眾使用載具儲存發票，以提高中獎機會。

（9、10月中獎號碼將於下午開獎後即時更新，請鎖定《三立新聞網》掌握最新結果。）

