快艇戰績剛明朗！傳「大鬍子」哈登將與快艇分道揚鑣

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

快艇在歷經開季6勝21敗的慘況後，與「老船長」保羅（Chris Paul）因理念不合分手，在此之後展開北伐，打出17勝5敗的好成績，然而今日傳出新消息，快艇陣內明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）正尋求在交易截止日前與快艇分道揚鑣。

快艇近期打出優秀戰績，然而，今日卻傳出哈登將與快艇分道揚鑣。（圖／美聯社）

根據知名NBA記者Shams Charania報導，洛杉磯快艇目前正尋求於周四交易截止日前將陣中明星後衛哈登交易至其他隊伍。在今日快艇對上76人的比賽中，哈登並未上場，在球員名單上也顯示哈登因「個人因素」缺席，快艇總教練泰隆盧（Tyronn Lue）表示，哈登目前在其位於鳳凰城的家中，因個人因素不會出賽。

另外，根據《Sports Illustrated》的Chris Mannix報導，目前有交易傳言指出快艇已經與騎士接近達成協議，快艇將把哈登交易至騎士，換取騎士明星後衛葛蘭德（Darius Garland）。

哈登本季為快艇出戰44場，場均能拿下25.4分8.1助攻，生涯在快艇出賽率達92%，根據報導，快艇原定於2月23號主場比賽送出哈登搖頭娃娃，後續是否會真的有交易達成，值得關注。

