快艇走私14億大麻！船長急海拋474公斤毒 5嫌遭起訴

澎湖海巡查獲474公斤大麻。（圖／東森新聞）





有運毒集團以300萬雇用澎湖一名陳姓船長，要他開快艇走私大麻，但檢警早已掌握情資，在海上展開圍捕，陳姓船長驚覺犯行曝光，連忙將40袋的大麻拋入海，但全被海巡人員打撈上岸，共計查獲大麻474公斤，市價估計14億。現在五名嫌犯都被起訴，還有一名遭到通緝。

從海上撈起好一大袋，海巡人員拿出工具破壞，一層層打開，發現裡面全是大麻，還分裝成好幾小袋。

海巡人員：「大麻的樣子，疑似大麻花，疑似是大麻花，大麻花原料。」

大麻總共799小袋，全被海巡打撈上岸，今年8月澎湖查緝隊接獲線報，有運毒集團，涉嫌利用快艇走私毒品，沿線追查發現，高姓嫌犯花了300萬，委託陳姓船長，從澎湖風櫃港出發，開著快艇到七美外海接運大麻，原本計畫要到裡正角搶灘，也已經安排好接應人馬，但就在登岸之際，船長驚覺已經被盯，急忙把大麻拋進海裡。

澎湖查緝隊副隊長吳奇益：「查獲了40袋不明物品，經初步採驗為第二級毒品大麻，總重474公斤，倘若該毒品成功走私入境，估市值新臺幣14億元。」

以為走海路能成功運毒，但五名嫌犯，全被依毒品危害，防制條例起訴，還有一名遭到通緝，今年度最大宗大麻運輸案，幸好及時阻斷。

