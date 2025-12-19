快衝！《空洞騎士 絲綢之歌》Steam冬特首次打折，好評大作不到300元入手

由 Team Cherry 開發的《空洞騎士 絲綢之歌》日前才宣布全球銷量破 700 萬套的好消息，而 2026 年也會推出免費的第一個大型 DLC「Sea of Sorrow」，隨著 Steam 冬季特價今日開跑，《空洞騎士 絲綢之歌》也宣布首次打折，原本價格已經足夠便宜的遊戲現在只要 262 元就能入手。

本作短短三個月就賣爆 700 萬套（圖源：空洞騎士 絲綢之歌）

《空洞騎士 絲綢之歌》目前在 Steam 展開遊戲發售以來首次的折扣，八折價格入手只要 262 元，優惠持續到 1 月 6 日為止，喜歡類銀河惡魔城玩法的玩家現在趕快入手。

廣告 廣告

本作在 9 月 4 日發售後迅速爆紅，在 Steam 獲得極度好評（近期則是壓倒性好評），更於 TGA 2025 勇奪最佳動作冒險遊戲獎，同時也入圍最佳獨立遊戲等多項殊榮。不過本作在動作部分稍有難度，若是沒有玩過前作或是有橫向平台跳躍基礎的玩家，要上手可能會稍微辛苦一些。