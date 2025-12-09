快衝！好市多超隱藏免費福利 2步驟秒領限量新春紅包袋「造型曝光」

記者李育道／台北報導

美式賣場好市多（costco）近期悄悄送出獨家紅包袋。（圖／記者李育道攝影）

農曆新年即將來臨，許多業者都會印製專屬紅包袋發給顧客。美式賣場好市多（costco）近期也悄悄送出獨家紅包袋，會員只要追蹤好市多官方臉書與IG粉絲專頁，並在最新貼文上按讚出示畫面，即可領取限量紅包，每人限領一份。

好市多昨日悄悄在官方社群限時動態上分享這項超級限量隱藏活動，內容顯示12月8日開始會員只要按讚追蹤台灣好市多官方帳號Facebook與Instagram，並在最新貼文上按讚出示畫面，即可領取限量紅包，若會員已按讚粉專，但還是想要獲得，會員可以在兩個平台的最新貼文上按讚，即可獲得紅包，每卡會員限領一次。

好市多昨日悄悄在官方社群限時動態上分享這項超級限量隱藏活動。（圖／好市多）

而從官方釋出的畫面可以看到，這款好市多紅包以鮮明大紅作為主色，象徵新年喜氣與招財意象，中央以大筆揮灑的金色書法「馬到成功」成為整體視覺焦點，傳遞新年順利如意的祝福。左右兩側以同樣金色呈現「新年快樂」、「吉祥如意」字樣，搭配紅包四周的傳統圓形幾何紋路，營造出圓滿與連連有喜的年節氛圍。下方則印有Costco經典藍紅Logo具濃厚年味，相當喜氣。

會員只要按讚追蹤台灣好市多官方帳號Facebook與Instagram，並在最新貼文上按讚出示畫面，即可領取限量紅包。（圖／好市多）

