快衝！日本麥當勞「夢幻甜點」確定在台灣開賣 時間曝光

生活中心／李紹宏報導

日本麥當勞超夯甜點「黑三角巧克力派」自2007年開賣以來，便成為熱銷甜點，酥脆外皮、香濃巧克力內餡，一口咬下，幸福滿溢。如今，在台灣也能吃到了！《三立新聞網》今（7）日詢問業者後，確定在12月10日的「這時間點」準時開賣。

日本麥當勞神品「黑三角巧克力派」，12月10日將在台灣開賣。（圖／翻攝自日本麥當勞）

這款「黑三角巧克力派」，是日本麥當勞的冬季限定產品，一份售價170日圓（約34元台幣），曾吸引不少台灣人赴日嘗鮮；驚喜的是，近日社群媒體上不少網紅透露，台灣麥當勞也即將開賣！

對此，《三立新聞網》實際詢問業者後，確定在12月10日「早上10點半」準時開賣，並預估會先在8日公布詳細資訊，可能是限量產品，請民眾記好時間，到麥當勞購買。

消息一出，讓網友嗨爆，「台灣大概又要排隊排爆了，還好去日本有吃」、「希望能持續引進，曾在某年竹下通吃過夏季限定桃子派，超級好吃，我現在還記得那味道」、「哇！期待，去日本吃還會帶回來呢」、「啊啊啊啊啊！好想吃但是開賣當天一定是大排長龍或直接清空吧」。

