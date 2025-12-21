快被富人吃到滅！瀕危狐猴每年1.3萬隻端上桌 售價比牛肉貴3倍

狐猴有助散播種子及授粉，對森林的存續至關重要。Pexels



常在童書、動畫中出現的狐猴，有著又大又圓的眼，和既長且毛茸茸的尾巴，看來怪可愛，但在牠們的故鄉馬達加斯加，這種瀕危動物近年遭大量獵捕，當地人稱狐猴肉質鮮甜、純淨，甚至毫無根據地認為吃了能強身具療效，儘管肉價是牛肉3倍，有錢人仍趨之若鶩，餐桌上有狐猴成了身分地位的象徵。

《紐約時報》報導，近期刊登於《保育通訊（Conservation Letters）》雜誌一項歷時4年的調查，學者走訪馬達加斯加17個城市、訪問到2600名買家、賣家、獵人，估計每年有1萬2904隻狐猴成為佳餚被端上餐桌。

《紐時》指非洲野生動物遭宰殺為食，一般認為是窮人家為求溫飽而為之，然而調查顯示，吃狐猴卻與富人有關，不是窮人為了生存，而是富人圖口腹之慾。

國際靈長類學會主席、美國密西根大學學者柯提斯-歐提茲（Liliana Cortés-Ortiz）說富人大量食用狐猴的問題過去從未被提及：「太令人震驚了！」參與調查的動保組織「回到野外」（Re:wild）保育長米特邁爾（Russell Mittermeier）說其規模之大，「令人作噁」。

馬達加斯加是全球唯一有野生狐猴的地方，當地60年前就禁止獵捕狐猴，牠們不但是重要觀光資源，也扮演種子傳播者、授粉者，對森林存續至關重要，但盜獵依然存在，森林砍伐、氣候變遷、因寵物需求而生的非法販運也持續威脅狐猴。

而現下牠們還要擔心成為盤中佳餚，調查中近95%狐猴是直接賣給饕客；其餘則賣給餐館或中間商，再由中間商轉售餐館。調查指出這些顧客相信狐猴吃的是高處、無污染水果，讓他們的肉鮮甜而純淨，不但好吃還能強身健體具有療效。

帶領調查的美國蒙特克萊爾州立大學靈長類專家博格森（Cortni Borgerson）說，狐猴肉通常會搭配米飯和配菜，價格是牛肉的3倍多，所以並非家常菜：「人們會把這當成珍饈，或在在特殊場合於餐廳享用。」有的富人則出於未經證實的藥用價值而食用，據稱狐猴肉能強身健體。

馬達加斯加環境與永續發展部前部長方丹（Max Andonirina Fontaine）表示，政府在2024年和2025年，未對任何與食用或獵殺狐猴相關案件提起訴訟：「我們真的很驚訝。」博格森指出：「狐猴在許多保護區內已經完全消失，在還有狐猴的保護區，數量也迅速減少。」

調查中所有買家和賣家都知道這是非法交易，他們也擔心被抓捕，但金錢誘惑使其鋌而走險，他們清楚狐猴數量銳減，最擔心的是日後可交易的狐猴愈來愈少。

博格森說執法部門打擊狐猴交易時，應關注那些吃的人，而非獵人。曾任環境與永續發展部長的方丹也同意：「我們更應該關注需求端，而非供應端，你可以抓到在森林裡捕狐猴的人，但就算逮捕他們，明天又會有人接替他們。」

