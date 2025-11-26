快被Google搶走客戶大單 輝達稱樂見：我們還是領先一整個世代

輝達的Blackwell圖形處理器資料照片。路透社



人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）將面臨大敵手？外傳Meta正洽購Google自研AI晶片，目標是搶走輝達10%營收。對此，輝達回應表示，樂見Google有大訂單，但也強調輝達晶片仍遙遙領先一個世代。

網路科技媒體「Information」週二（11/25）報導，輝達大客戶Meta正與Google洽談使用其自行研發的TPU（張量處理單元）AI晶片，明年起將其用於Meta的數據中心。

輝達週二透過X平台發聲明表示：「我們很高興見到Google的成功。他們在AI領域有很棒的進展，而我們也會繼續供貨給Google。」聲明中也不忘強調輝達所具有的優勢：「輝達在業界領先整整一個世代，是唯一能在所有運算環境下執行所有AI模型的平台。」

Google也透過發言人回應表示，將會同時支援自家TPU晶片和輝達的GPU晶片兩大AI晶片系統。聲明中說：「我們正經歷對自家客製化TPU和輝達GPU 的需求快速增長；我們承諾將同時支持這兩者，就像我們多年以來所做的一樣

Meta是輝達的最大客戶之一，並計畫在今年在AI晶片採購上投入高達720億美元。若真如外傳奪下Meta訂單，將是Google的一大勝利。

有媒體分析指出，Googel在AI領域上的競爭優勢是「全技術堆疊（full-stack）」，從AI研究到雲端託管模式整個流程均一手掌控。

