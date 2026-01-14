快要簽了! 彭博：台灣銷美關稅降至15%、鄭麗君趕赴華府推進協議
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對等關稅政策衝擊各國經濟，台灣稅率目前為20%，另需疊加出口貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。台灣與美國展開關稅談判，現在已進入最後階段，彭博報導引述知情人士說法披露，台灣高層官員正前來華盛頓推進長期停滯的協議，如果達成，將降低美國對台關稅，並擴大對美投資。
彭博報導提到，知情人士透露，台灣行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮預計14日晚間或15日清晨抵達華盛頓，並計畫在接下來幾天與川普政府官員會面。由於此次訪問尚未公開，這些人士要求匿名。目前不清楚哪些美國官員將參與會議，也不確定川普是否會親自參與；此外，是否能在此行期間達成協議仍未明朗。
報導指出，此次訪問是美台數月談判進入最後階段的最新訊號。熟悉協議條件的人士表示，根據即將成形的協議，台灣進口商品的關稅將從目前的20%降至15%，這將使台灣商品與去年和川普達成協議的日本及韓國享有同等待遇。白宮、美國貿易代表署（USTR）、美國商務部以及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）尚未對此發表看法。
報導強調，若台美簽署協議，將是台北的一大勝利，因為他們一直希望在川普與中國國家主席習近平預計4月會晤前完成協議。知情人士說，作為交換，台積電將大幅擴大在美國的晶片生產投資。這家全球領先的人工智慧先進晶片製造商承諾在亞利桑那州增建至少4座晶片廠；目前台積電已承諾在該地開設6座工廠與兩座先進封裝廠。
