快訂機位！東京WBC門票今晚開賣 林氏璧示警：機票可能飆漲

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽倒數49天，預賽於今年3月在東京巨蛋登場。(圖為2026 世界棒球經典賽台灣隊合照) 圖：取自運動部臉書

[Newtalk新聞] 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽倒數49天，預賽於今年3月在東京巨蛋登場。而台灣隊所在的C組門票，將於今晚6點準時開賣，販賣方式採先搶先贏。對此，林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」整理8大重點，並提醒今晚過後機票可能會漲價，要有心理準備。

另外林氏璧也整理8大重點，包含時間、場次、訂票平台等。

1. 調好鬧鐘：台灣時間晚間6時，日本時間晚間7時

2. 最受矚目的當然是這一場：3月6日星期五晚間7時，台灣對決日本。基本上台灣的比賽中應該只有這場需要用搶的。因為這次和上次不一樣的是，不是一次賣一天的票，是一場一場賣的。所以基本上只要沒有日本出賽的場次，應該都不困難，甚至可能直接到現場買都還可以的。但這場肯定不好搶。

3. 針對台灣球迷，推薦使用「eplus 海外購票網頁」：因為他的取票方式是手機電子票(QR Code)，比較方便。若使用其他的平台Lawson Ticket、Ticket Pia的話，需要在指定期限到日本當地超商使用機台取票，對於台灣人比較不方便。

4.「eplus 海外購票網頁」不需要日本手機門號，也不需要先註冊日本會員，對台灣球迷很友善。1次購買最多4張。

5.需要填護照英文名，若要幫親友買，應該也是準備代表人的即可。

6. 台灣隊應援區：

3/5 (對澳洲) & 3/7 (對捷克)： 三壘側。

3/6 (對日本)： 左外野。

3/8 (對韓國)： 一壘側。

7. 怕海外信用卡會刷失敗，建議可以多準備幾張，也可事先通知銀行客服說今晚可能會有海外刷卡交易，並確認海外交易功能已開啟，至少不要因為銀行端擋而失敗。

8. 接下來機票可能會漲價：前兩天3月5至8日台灣有出賽前後出發的機票，其實沒有想像中貴，但相信在今晚有很多人確認買到票之後，可能會快速地漲起來。

