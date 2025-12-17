快訊／史上最狂！台彩今年狂賣1634億飆新高 全民瘋搶原因曝光
財經中心／師瑞德報導
台灣彩券公司（以下簡稱台彩）今（17）日舉辦「113 年公益彩券績優經銷商表揚大會」，會中傳出捷報。台彩宣布，今年（113 年）截至 12 月 10 日止，公益彩券整體銷售業績已突破新台幣 1,634.3 億元，不僅提前達成全年度銷售目標，更一舉刷新歷年最高紀錄。在各類產品表現方面，電腦型彩券銷售額來到 773.5 億元，較去年同期大幅增加 149 億元，成長幅度達 23.9%；刮刮樂銷售額也達到 860.8 億元，較去年同期增加 31.8 億元，成長幅度為 3.8%，雙雙繳出亮眼成績單。
春節加碼、高額頭獎助攻 多元行銷擴大客群
台彩董事長黃志宜分析，今年業績之所以能再攀高峰，主要歸功於多重因素的加乘效應。首先，今年初的春節加碼活動成功炒熱市場氣氛，帶動買氣顯著提升，光是電腦型彩券在春節期間的銷售額就高達 51.8 億元，較去年同期增加了 14.7 億元；刮刮樂同樣受惠於春節檔期的熱銷，成績斐然。
其次，今年威力彩與大樂透接連開出令人矚目的高額頭獎，包括 2 月 24 日威力彩頭獎上看 21 億元、6 月 26 日威力彩頭獎 17 億元，以及 11 月 14 日大樂透頭獎 6.9 億元，這些話題性十足的頭獎消息，有效地刺激了民眾的購買意願。
此外，台彩持續推陳出新，推出多元化的產品與創新的行銷活動，精準捕捉市場脈動與消費者需求，並積極透過網路行銷吸引年輕族群目光，成功擴大了整體的消費客群。
公益盈餘挹注社福 實踐「買彩券，做公益」核心價值
隨著銷售業績屢創新高，今年的公益盈餘也同步來到 636.39 億元的可觀數字。台彩強調，這些盈餘將全數挹注政府社會福利資源，用於照顧弱勢族群，具體實踐公益彩券「買彩券，做公益」的核心價值，讓這份來自社會大眾的善意，能夠傳遞到台灣的每一個角落。
表揚績優經銷商，首創「公益愛人圈」傳遞正能量
為了感謝站在第一線的經銷商夥伴長期以來的辛勤付出與努力，台彩特別舉辦績優經銷商表揚大會，今年共有 157 位表現優異的經銷商接受表揚。值得一提的是，今年大會首度增設了「公益愛人圈」獎項，透過紀實影像的方式，深度挖掘並分享經銷商們感人至深的生命故事。
讓社會大眾看見他們是如何克服自身困難、努力經營彩券事業，並在政府政策的協助下獲得穩定收入，進而改善家庭生活。黃志宜董事長感性地表示，希望透過這些真實而動人的故事，傳遞公益彩券背後所蘊含的正向力量，讓更多人感受到這份溫暖與善意，進而支持公益彩券的永續發展。
展望未來：穩健經營、優化服務 攜手經銷商再創佳績
展望未來，台彩表示將秉持一貫穩健的經營策略，持續關注市場動態，推出符合消費者期待的產品與活動。同時，也將持續加強經銷商的教育訓練，提升整體服務品質。黃志宜董事長並期許，未來能在主管機關的大力支持下，與所有經銷商夥伴攜手同心，持續努力，再創銷售佳績，為台灣的社會公益事業做出更大的貢獻。
