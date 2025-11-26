客死他鄉…香港婦人用餐突病發倒地！4天後不治身亡兒崩潰
客死他鄉難接受！高雄夢時代23日晚間19時許，一名來自香港的70歲婦人前往夢時代buffet用餐用餐，突然倒地，失去生命跡象，送醫後一度救回來；未料，搶救4天後，於今（26）日凌晨4時許宣告不治，兒子及兒子女友悲痛萬分。遺體已送往市殯相驗，檢方要釐清確切死因。
據悉，婦人疑似從廁所回來後就不對勁，事發前沒在吃東西，僅坐著講話，下秒倒地失去生命跡象，還好巧遇下班護理師上前進行CPR並緊急送醫，一度以為是異物噎到，但未發現呼吸道或口腔有異物，事件陷入謎團。
豈料，搶救4天後，婦人於今日清晨將近4時許，宣告不治身亡，依規定報檢察官相驗，釐清確切死因。旅遊行程被迫暫停，兒子及兒子女友凌晨已現身殯儀館做筆錄，等相驗時間出爐，再見母親一面，再痛一次。
對此，23日業者回應，目前正全力了解相關狀況。現場同仁第一時間已依程序進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量。待狀況釐清後，再進一步向各界說明。
更多三立新聞網報導
不小心撞到…新北高職學妹遭學長「拖行3F⭢1F、割整撮髮」！父泛淚控訴
南投角頭「瘋寬」心臟中彈…陳屍殯儀館後方！警證實調查中
15歲少年撞3死…血濺臭豆腐！「宮廟父人設卸妝」：名字竟刻詐團靈骨塔
煎牛排唱TWICE歌…顧客怒嗆「很憨」爆衝突！老闆：送你日不落的想念
其他人也在看
大阪關西機場傳巨響！陸男與母赴日旅遊 從4樓摔到地面身亡
根據日媒《富士新聞網》及多家陸媒報導，大阪警方今日下午2時30分左右接獲民眾通報，稱在關西機場第一航廈4樓，有一名男子墜落至2樓屋簷，再跌落至1樓道路上，當場昏迷不醒，倒在血泊中。待救護人員趕抵後，迅速將男子送往附近醫院急救，最終被宣告不治身亡。有多名目擊者表...CTWANT ・ 19 小時前
傳台男阿布達比轉機遭武裝警力帶走 觀光署回應了
即時中心／林韋慈報導雲林一對陳姓夫妻，兩人結伴，於11月23日從桃園機場搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY）出國旅遊，原訂轉機前往伊斯坦堡展開16天中東行程，卻在阿布達比機場發生離奇意外。陳姓夫妻的兒子在PTT發出求救文指出，爸爸在登機閘口準備前往機艙時，突然遭約5名疑似武裝警力的執法人員帶走，自此音訊全無，已失聯三至四天。民視 ・ 2 小時前
阿布達比「5警押走台灣人」！外交部出手了
[NOWnews今日新聞]台灣一對來自雲林的陳姓夫妻原計畫飛往土耳其伊斯坦堡遊玩，23日自桃園機場搭乘阿堤哈航空（EtihadAirways，EY）出發，卻在阿布達比轉機時突生變故。陳男於登機閘口通往...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 11 小時前
泰國離奇「死人復活」送往火葬場 棺木傳敲擊聲救回
泰國發生一起離奇的「復活事件」，曼谷近郊暖武里府的寺廟Wat Rat Prakhong Tham，在社群媒體發布影片，畫面中可見一輛小貨車的車斗上，一名女子躺在白色的棺木中，貌似奄奄一息，但手跟腳仍有在動作，令寺廟人員大為傻眼。據其兄弟表示，婦女已臥病在床兩年，健康持續惡化，直到兩天前疑似「停止呼吸」，被送往曼谷某醫院，希望依照姊姊生前意願捐贈器官。但因為沒有正式死亡證明，醫院婉拒收治。家屬接著轉往提供免費火化服務的寺廟，但同樣因無法出具死亡證明而被拒。廟方解釋，當時正在跟家屬解釋如何取得死亡證明時，突然聽到棺材傳出敲擊聲，立即打開檢查，發現女子有生命跡象，隨即呼叫救護車將她送往附近醫院急救，寺廟也決定負擔相關醫療費用。Yahoo奇摩（國際通） ・ 5 小時前
果然是國軍訓練有素！裝甲兵獨攀失聯6天「靠1招」找到生路
陸軍十軍團586旅一名江姓裝甲兵於21日休假期間，獨自赴和平區挑戰具有中高難度的「八唐縱走」路線，原本在當晚以訊息向女友報平安，表示「剩1公里下山」，未料此後音訊全無，家屬在昨(25日)公布他的最後身影找人，果然就在第六天傳出消息！搜救人員終於在松鶴二溪上游的溪谷找到他。令人驚訝的是，江姓士兵全身並無外傷，奇蹟般地平安存活，還可以清楚對話！而能夠讓搜救人員找到他的關鍵在於他不斷狂吹哨子！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
曹錦輝、林益全傳赴中打球？李洋：職業項目就是這樣
[Newtalk新聞] 運動部長李洋今（26日）首次赴立法院教育及文化委員會接受備詢，引發關注，他坦言心情緊張、刺激，並在受訪時透露，自己昨晚9點多就睡覺，今天凌晨5點半就起床，盼把運動部未來後續規劃展現給委員、民眾知道；被問到怎麼看中國棒球城市聯賽（CPB）明年開打，傳出台灣球員曹錦輝、林益全等人可能赴中打球，他認為，職業項目就是這樣，運動部絕對會推動讓台灣職業聯盟更完善、吸引國外好手，同時也希望讓台灣選手願意留下來。 運動部9月9日正式掛牌運作，身為兩屆奧運羽球金牌的李洋接任部長一職，備受外界關注。李洋受訪表示，他今天希望代表運動部業務報告，希望讓更多民眾知道後續運動部的規劃，上任也快3個月，也希望自己在業務方面，給委員有更多清晰的回答。 李洋也透露，自己昨天9點半睡，今天5點多就起床了，主要還是希望把運動部未來的後續規劃及態度展現給大家，過往做得不夠完善的地方，也希望後續可以繼續精進改進。 被問到籌組「運動員委員會」議題，李洋說，在運動員委員會議開始前，他詢問過部分運動員對這件事的想法，過往有些運動員有些運動倫理的部分，希望說藉由運動員委員會選出幾個具代表性的運動員，替運動員來發新頭殼 ・ 6 小時前
驚悚又荒唐！82歲母親已亡「兒用睡袋藏屍家中」 3年來男扮女裝冒充她領退休金
義大利驚悚詐騙！一名56歲男子在母親過世後，竟將遺體藏在家中，3年來自己打扮成母親的模樣，每年靠詐領退休金、撫恤金及家族房產收益高達5.3萬歐元（約新台幣192萬元）。此離譜事件近日在當地政府戶籍部門意外曝光，引發國際媒體關注。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
賴清德宣布追加國防預算 未來8年投入1.25兆 盼在野支持
總統賴清德今天（26日）表示，中國企圖以武逼統、併吞台灣，政府研擬兩項「守護民主台灣國家安全行動」方案，且為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》及預算規畫，預計未來8年內，共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。賴清德強調，這筆國防特別預算是必要的投資，且是投資在和平與台灣安全，希望在野黨能夠支持。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
驚！阿嬤入棺4小時 火化前突「死而復生」
泰國彭世洛府一名65歲阿嬤瓊地洛特（Chonthirot）在本月23日凌晨2時多，被家人發現一動也不動地躺在床上，家人深信阿嬤已經過世，並將阿嬤入棺。之後家人將阿嬤的棺木帶往郊區的一座寺廟，準備進行喪葬儀式，但就在阿嬤要火化前一刻，突然在棺木中蠕動「死而復生」。鏡報 ・ 1 天前
豆腐吃不完！兩台人在東京遭攻擊 中國外交部呼籲日本「保護好中國人」
先前兩名台灣人在東京遭暴力攻擊搶劫，引起關注。想不到中國外交部藉題發揮，要求日本重視此案，保障「在日中國公民和機構的安全」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
賴清德宣布1.2兆國防特別預算 AIT：這些投資不可或缺
總統賴清德今（26）日宣布新台幣1兆2500億元國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。 谷立......風傳媒 ・ 3 小時前
你也有買嗎？專家統整「5項最該省下」隱藏支出 別再花冤枉錢
2025年景氣未見明顯回溫，不少家庭都打算為新的一年規劃理財。美國理財網站《GOBankingRates》提醒，與其苦思如何多賺，不如先檢查帳單...聯合新聞網 ・ 2 小時前
「中國星巴克」瑞幸咖啡強勢登台？經濟部回應了
經濟部今天表示，有關網傳大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」12月將強勢登台的報導，經查經濟部並無核准中國瑞幸咖啡來台投資。太報 ・ 2 小時前
「肉體換餐」台女網美改吃牢飯！獄中菜色曝光 再爆簽證過期恐遭遣返
《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的鍾佩怡自10月開始，至少在布魯克林11間高端餐廳用餐後拒付帳單，從卡邦尼義大利麵、鵝肝到牛排等昂貴菜色，都未結帳就離開。她於上週五再度到高檔餐廳消費，因拒付149美元（約新台幣4672元）餐費遭警方帶走，隨後被關押在萊克斯島...CTWANT ・ 2 小時前
香港婦人饗食天堂用餐當場OHCA 今晨宣告不治
即時中心／林韋慈報導高雄夢時代購物中心23日晚間驚傳意外，一名來自香港、年約68歲的婦人在饗食天堂用餐時突然倒地，出現OHCA（到院前心肺功能停止）狀況。現場巧遇下班護理師立即施以CPR搶救，婦人送醫後一度恢復生命跡象，但經搶救3天，今（26）日凌晨4時仍宣告不治，讓同行家人悲痛不已。遺體目前已送往市殯進行相驗，檢方將釐清確切死因。民視 ・ 6 小時前
與川普通話後改口了？高市早苗：日無立場「認定台灣法律地位」
日本首相兼自民黨總裁高市早苗，今在國會與在野4黨領袖舉行任內首次黨魁討論會，就台灣問題表示，日本根據《舊金山和約》放棄全部許可權，「並無認定台灣法律地位的立場。」中天新聞網 ・ 59 分鐘前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新北男洗衣一時興起 自助洗衣店內DIY全都錄
新北市新莊區有1名游姓男子，前天（24日）凌晨5時許，到中泰路1間自助洗衣店洗衣，等待時竟竟掏出生殖器DIY手淫，有路過民眾發現，將畫面拍下PO網，警方網巡發現展開調查，今天（26日）上午循線將游男逮捕，詢後依妨害風化罪嫌送辦。有網友表示游男已經不是第1次在公開場合DIY手淫，被抓頂多《社會秩序維護法》，罰錢也沒錢繳，也是放出來。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前