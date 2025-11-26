客死他鄉…香港婦人用餐突病發倒地！4天後不治身亡兒崩潰

客死他鄉難接受！高雄夢時代23日晚間19時許，一名來自香港的70歲婦人前往夢時代buffet用餐用餐，突然倒地，失去生命跡象，送醫後一度救回來；未料，搶救4天後，於今（26）日凌晨4時許宣告不治，兒子及兒子女友悲痛萬分。遺體已送往市殯相驗，檢方要釐清確切死因。

香港婦人遺體已送往市殯相驗，檢方要釐清確切死因。（圖／記者簡榮良攝影）

據悉，婦人疑似從廁所回來後就不對勁，事發前沒在吃東西，僅坐著講話，下秒倒地失去生命跡象，還好巧遇下班護理師上前進行CPR並緊急送醫，一度以為是異物噎到，但未發現呼吸道或口腔有異物，事件陷入謎團。

豈料，搶救4天後，婦人於今日清晨將近4時許，宣告不治身亡，依規定報檢察官相驗，釐清確切死因。旅遊行程被迫暫停，兒子及兒子女友凌晨已現身殯儀館做筆錄，等相驗時間出爐，再見母親一面，再痛一次。

對此，23日業者回應，目前正全力了解相關狀況。現場同仁第一時間已依程序進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量。待狀況釐清後，再進一步向各界說明。

