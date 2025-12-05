快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
記者簡榮良／高雄報導
火速逮人！全聯「台灣鯛魚排」高雄市衛生局與供應商檢驗結果不同，導致全案陷入羅生門。高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。
據悉，29歲陳姓女研究助理因考上高普考，已於11月4日離職，生活範圍仍在高雄，在揪出鯛魚片羅生門案主因後，衛生局政風處曾致電陳女，但對方未接電話，因此全案依《偽造文書罪》致使公務人員登載不實，報請檢警偵辦。警方昨晚已經找到陳女，並前往住家將人帶回高雄市刑大，直到今日凌晨3時許才離開，她全身包緊緊裹著羽絨衣，初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。除了陳女，警方還要釐清有誰獲授權可進入系統重新設定，今日報請高雄地檢署指揮偵辦。
才剛重砲狂轟業者自行送驗的原料樣品為「不同檢體」，事隔一天風雲變色，高雄市衛生局昨（4日）晚18時，以重大事件召開記者會，衛生局長黃志忠、副局長潘炤穎、檢驗科科長林學慶，一開始就鞠躬道歉，認了這次羅生門是人員疏失，因為電腦設定條件遭到更改，導致設定放大十倍，台灣鯛魚排誤檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。
衛生局表示，該名29歲的陳姓研究女助理為約聘人員，10月27日至11月4日、內部2次檢驗期間，液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）都由陳女操作，幾乎完成整份報告，職代人員只是善後；由於檢驗SOP「48項套組數值」已經設定好，正常不會更動，基於慣性操作原則，忽略檢查程序，以至於複驗結果跟初驗結果一致，直到雲林提出未驗出證明，才進行內部調查、還原電腦紀錄，意外發現異常更動軌跡。就這樣一錯再錯，陳女一個人負責生殺大權。
衛生局副局長潘炤穎表示，交由司法單位查明陳女動機、目的，除了向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉外，強調會負責責任、不迴避。
