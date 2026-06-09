快訊／新竹氣爆「無辜慘死」 麵包店夫妻死因出爐

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新竹市東區高翠路一間便當店於今天（9日）凌晨3時50分許突然發生嚴重的瓦斯氣爆，造成隔壁麵包店的夫妻，在睡夢中無辜慘死。新竹地檢署檢察官下午完成相驗，死因皆為胸、腹部受到倒塌磚牆重壓，進而造成失血性休克。

回顧案情

轄區消防局於9日凌晨3點52分接獲民眾報案，指稱高翠路221巷發生瓦斯外漏氣爆，隨即調派了14輛車、40人火速前往現場展開救援。

消防人員趕抵後，確認爆炸地點是一處3層樓的建築物，其1樓為便當店，初步研判疑似是瓦斯外洩引發氣爆。這場氣爆不僅讓主要瓦斯外漏的透天厝被炸出一個大洞，更強烈波及左右兩旁的建物，總計造成鄰近住宅共3戶受損。

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面對嚴重的房屋受損與受困狀況，消防人員在現場全力搜救，隔壁的麵包店夫妻檔在被救出時已無呼吸心跳，送醫後搶救不治。

瓦斯洩漏接觸疑似電氣火花

高虹安表示，火災調查初步的報告顯示，有可能是管線洩漏，也有可能是瓦斯桶本身的洩漏，這部分的話，還需要等開挖牆面之後才能確認，但可以確認的是洩漏的瓦斯，疑似電器火花才會造成這樣的氣爆。

高虹安進一步說明，當冷氣或其他電器的火光，與外洩的瓦斯接觸時，就會產生很嚴重的氣爆，但這是否可以算是人為疏失，還需要等待火調報告以及其他鑑定結果才能確定。

消防局長李世恭補充說明，冷氣的室外機在運轉時，可能會產生電氣火花，另外打開電燈也可能會產生電氣火花，當室內的瓦斯洩漏達到一定濃度時，就有可能導致爆炸的情況。

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