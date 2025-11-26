快訊／裝甲兵獨攀「八唐縱走」失聯6日找到了！無外傷還比讚報平安
陸軍十軍團586旅一名江姓裝甲兵於21日休假期間，獨自赴和平區挑戰具有中高難度的「八唐縱走」路線，原本在當晚以訊息向女友報平安，表示「剩1公里下山」，未料此後音訊全無，家屬在昨(25日)公布他的最後身影找人，果然就在第六天傳出消息！搜救人員終於在松鶴二溪上游的溪谷找到他。令人驚訝的是，江姓士兵全身並無外傷，奇蹟般地平安存活，還可以清楚對話！
貼文曝光後，有山友透露曾在登山口停車場遇見江男，也有人指出「八唐縱走」路線地勢陡峭、布滿濕滑路段，加上岔路繁多，「如果切錯稜線，很可能一迷就是好幾天」。家屬多日擔憂，動員消防、軍方、民間團體及林保署等單位，合計超過百人次投入搜尋。
今(26)日搜救人員終於在松鶴二溪上游的溪谷找到他。令人驚訝的是，江姓士兵全身並無外傷，奇蹟般地平安存活；被發現時，他甚至還向救援人員比出大拇指，示意自己狀況良好。目前消防局正研判後續撤離方式，不排除申請空勤總隊直升機協助運送。
記者陳佳鈴／台中報導
更多三立新聞網報導
打X團固定到東南亞尋歡！「1人驗出HIV」整團嚇壞篩檢…另1人也中鏢
千萬董座出差戴綠帽！台中貴婦「豪宅激戰」鮮肉水電工…小王判賠150萬
角頭「瘋寬」越關越大尾！28年前捲生薑暴力討債…被害人墜崖終身癱瘓
壟斷濁水溪疏濬工程！「狗頭幫」角頭連女友也不放過…想分手遭囚禁斷手
其他人也在看
女衝好市多黑五「躲貨架露胸拍照」 業者怒喊報警：禁止再入場
台灣好市多「黑色星期五」購物節24日開跑，優惠價格吸引許多會員湧入消費。不過卻有一名擁有上萬粉絲、時常po出各種裸露照的「網黃」混進賣場內掀開上衣拍照，並上傳社群平台。對此，好市多今(26)日回應，針...華視 ・ 2 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 2 小時前
非法移工「躲冷凍庫30mins伴魚屍」！同鄉引路…尋獲捲曲塑膠袋
淘金不成還要被遣返！高雄前鎮區一處冷凍加工廠近期異常有不明外籍人士進出，專勤隊獲報後埋伏查緝3名失聯印尼籍移工，怪的是，他們各個面露難色、焦慮，過了半小時才坦承有同鄉躲在冷凍庫深處，就怕鬧出人命，連忙指路救援，這才發男子捲曲僅用塑膠袋遮掩。據悉，過年將至，業者訂單暴增，才鋌而走險雇用非法移工，最高將面臨75萬元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
「小台積」0052完成1拆7！恢復交易首日爆量
[NOWnews今日新聞]「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7後，今（26）日為首日交易日，交投氣氛熱絡，截至上午10點15分爆出超過15萬張大量。有「小台積」之稱的台股ETF富邦科技（0...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
時代的眼淚！高雄老字號高職拆除 夷為平地
時代的眼淚！今年4月底開始拆除的高雄老字號國際商工，拆除工程已經完工，目前已夷為平地，未來將作為中山大學新設的醫學院籌設使用。國際商工是高雄老牌私校，創立於1948年，原址位於台南市，1956年搬到高雄三多路現址。受少子化衝擊，2022年8月退場停招，校址閒置1年多後，市府宣布國際商工舊址，將作為中自由時報 ・ 5 小時前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
大阪關西機場傳巨響！陸男與母赴日旅遊 從4樓摔到地面身亡
根據日媒《富士新聞網》及多家陸媒報導，大阪警方今日下午2時30分左右接獲民眾通報，稱在關西機場第一航廈4樓，有一名男子墜落至2樓屋簷，再跌落至1樓道路上，當場昏迷不醒，倒在血泊中。待救護人員趕抵後，迅速將男子送往附近醫院急救，最終被宣告不治身亡。有多名目擊者表...CTWANT ・ 14 小時前
新／嚇！台鐵列車乘客背包起火「車廂煙霧一片」列車長急拿滅火器滅火
台鐵2122次自彰化開往后里的區間車今（26）日清晨進站潭子栗林時，車廂突然一片煙霧，原來是認是一名女乘客的背包不明原因起火。所幸列車長第一時間察覺異狀，當場取用滅火器撲滅，在無人受傷的情況下，列車隨後恢復運行。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 3 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 3 小時前
哥娶媳婦大喜日弟竟上門丟雞蛋、撒冥紙 喜宴變調170人賓客超尷尬
高雄才姓男子不滿母親遺產分配不公，認為錢被哥哥嫂嫂侵吞，憤而帶著李姓同居女友趁哥哥娶媳婦大喜之日，到哥哥家門前丟雞蛋、撒冥紙，還到喜宴現場發放指控兄嫂「不孝不公不義」、「欺騙母親、侵吞財產」等傳單，挨告誹謗。高雄高分院審理後，依加重誹謗罪將兩人各處有期徒刑4月，得以12萬元易科罰金定讞。鏡報 ・ 3 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 小時前
婦腦癌被宣告死亡 火化前突睜眼「復活」！家屬嚇到狂尖叫
根據泰媒《曼谷郵報》報導，這起事件發生於當地時間23日，有一名65歲婦人因腦癌過世，遺體被家屬送到寺廟Wat Rat Prakongtham辦後事，廟方還透過直播放送告別式全程。婦人的弟弟照顧生病的她3年，22日才接獲通知，婦人已因病離世，也拿到死亡證明文件。婦人的弟弟決定透過寺...CTWANT ・ 1 天前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 6 小時前
王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（2...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
泰國「300年一遇」暴雨奪19死！宋卡重災區淹至2.5公尺
（記者許皓庭／綜合報導）泰國南部近來遭逢罕見強降雨，多地一夜之間被洪水吞沒，累積超過12萬7000戶受災。根據 […]引新聞 ・ 1 小時前
一份報價單，揭玩命醫美荒謬真相！病人魂斷手術台「抽脂超過1500毫升，要麻醉醫師執行，只抽1450毫升不用」
今年初，一名30多歲女子到北部醫美診所進行大腿抽脂手術，在注射完牛奶針（鎮靜麻醉）後闔上眼。當手術告一段落，醫師先行離去，護理人員將趴臥的她翻身，赫然驚見她已失去呼吸心跳，緊急搶救仍回天乏術。今周刊 ・ 58 分鐘前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 20 小時前