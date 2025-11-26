快訊／裝甲兵獨攀「八唐縱走」失聯6日找到了！無外傷還比讚報平安

陸軍十軍團586旅一名江姓裝甲兵於21日休假期間，獨自赴和平區挑戰具有中高難度的「八唐縱走」路線，原本在當晚以訊息向女友報平安，表示「剩1公里下山」，未料此後音訊全無，家屬在昨(25日)公布他的最後身影找人，果然就在第六天傳出消息！搜救人員終於在松鶴二溪上游的溪谷找到他。令人驚訝的是，江姓士兵全身並無外傷，奇蹟般地平安存活，還可以清楚對話！

江姓士兵失聯六天全身竟無外傷，奇蹟般地平安存活，還可以清楚對話！而能夠讓搜救人員找到他的關鍵在於他不斷狂吹哨子！（圖／翻攝畫面）

貼文曝光後，有山友透露曾在登山口停車場遇見江男，也有人指出「八唐縱走」路線地勢陡峭、布滿濕滑路段，加上岔路繁多，「如果切錯稜線，很可能一迷就是好幾天」。家屬多日擔憂，動員消防、軍方、民間團體及林保署等單位，合計超過百人次投入搜尋。

今(26)日搜救人員終於在松鶴二溪上游的溪谷找到他。令人驚訝的是，江姓士兵全身並無外傷，奇蹟般地平安存活；被發現時，他甚至還向救援人員比出大拇指，示意自己狀況良好。目前消防局正研判後續撤離方式，不排除申請空勤總隊直升機協助運送。

記者陳佳鈴／台中報導

