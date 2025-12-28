快訊／解放軍東部戰區今突宣布繞台軍演 稱對台獨勢力嚴重警告

中國解放軍東部戰區公布繞台軍演範圍，要求船機勿入。翻攝新浪網



中國解放軍東部戰區今日突然宣布要在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。

中國官媒央視、新華社報導，解放軍東部戰區發言人施毅宣布，今日（12/29）開始，東部戰區將舉行名為「正義使命-2025」演習。

根據聲明，該演習包含陸海空三軍和火箭軍，在台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部，以及東部演練「海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目」。

聲明中還說，軍演過程項目包括「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。解放軍聲稱，此乃「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

解放軍同時公布具體實施演習的海空域，要求船機明日（12/30）上午8時至18時勿入以下範圍區域：

北緯26°32′00″、東經121°40′00″，北緯26°32′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經121°40′00″四點連線。

北緯24°59′00″、東經120°04′00″，北緯25°39′00″、東經121°13′00″，北緯26°17′00″、東經121°13′00″，北緯25°37′00″、東經120°04′00″四點連線。

北緯23°27′00″、東經118°14′00″，北緯23°27′00″、東經119°13′00″，北緯22°13′00″、東經119°44′00″，北緯22°13′00″、東經118°45′00″四點連線。

北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。

北緯21°58′00″、東經121°40′00″，北緯21°58′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經121°40′00″四點連線。

