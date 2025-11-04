快訊／黃明志遭通緝「已到吉隆坡警局報到」 IG發文強調：我不會逃！

網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，其中歌手黃明志跟她同處一室，一直到謝侑芯送醫，黃明志被警察帶回尿檢，體內驗出四種毒品成分，被依毒品相關法條起訴，交保後他失聯兩天，4日遭到馬來西亞警方發布通緝，被懷疑已經潛逃，5日凌晨他在IG發文，表示自己已經抵達吉隆坡的警局，強調「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

黃明志透過IG發文，表示自己不會潛逃，會全力協助警方調查。（圖／翻攝IG）

黃明志用IG貼文，以黑底白字寫著「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

另外經紀人4日晚上透過社群發文：「抱歉我知道很多人在找我，這裡統一回覆。目前聯繫不上藝人，很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查」，他強調這事情不是小打小鬧，一樣站在家屬立場等調查，直言要各界等的節粿，並兩度說自己沒有看法。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導