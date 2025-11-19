快訊／CFO轉會期震撼彈再一發！中路HongQ、打野JunJia也沒留下！明年陣容大改組
2025《英雄聯盟》轉會期現正開跑中，今年在世界賽上演大驚奇，帶領台港澳區域重返八強的 CFO 戰隊在昨日宣布輔助 Kaiwing 離隊之後，今（19）天也再度發布公告，確認中路 HongQ、打野 JunJia 離隊，也讓 CFO 目前陣容中只剩下 2026 年合約到期的 Doggo 與兩位上路選手 Driver 與 Rest，勢必將迎來陣容重組，才能在明年保持他們的競爭力。
目前有 LPL 傳聞指出，HongQ 與 JunJia 的下一站將會一起加入 JDG。
