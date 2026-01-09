快訊／七期豪宅慘叫聲不斷！找護士續命「才能續虐」 冷血警友遭判無期

記者林意筑／台中報導

主嫌劉世惠依凌虐致死判處無期徒刑、褫奪公權終身。（圖／資料照）

2024年10月，台中七期豪宅驚傳虐殺命案！時任台中警第六分局警友站副站長32歲劉世惠，與27歲助理許男因叫傳播妹及請款問題爆發爭執，劉世惠一怒之下竟夥同3名小弟將許男綑綁凌虐致死，遭檢方依拘禁凌虐致死起訴。經台中地院國民法庭審理，檢方當庭播放「濃縮25分鐘施虐影片」，可見許男被10大酷刑活活虐死，共犯劉季昀曾欲找護士幫許男續命「才能繼續虐他」，且劉世惠等人「等許男死透了」才叫救護，殘虐手段相當駭人。台中地院合議庭於今（9）日下午4時30分進行宣判，其中主嫌劉世惠被依凌虐致死判處無期徒刑、褫奪公權終。

許男被10大酷刑活活虐死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

回顧案件發生經過，時任台中警第六分局警友站副站長的主嫌劉世惠本身從事博弈事業，於2020年起聘雇許男擔任助理，負責協助處理各項雜事。2024年10月18日凌晨，劉世惠與助理許男因債務及請款問題爆發衝突，最終劉世惠命共犯劉季昀、助理石庭彰及林姓少年將許男綑綁，並在承租的七期豪宅內，持球棒、榔頭、尖刀等物品對許男施暴，甚至強迫餵食毒品、以老虎鉗拔牙，過程中還刻意拍攝凌虐畫面，行徑相當殘忍。

虐打過程中，共犯劉季昀還曾傳訊息給友人，表示想找名護士到場幫許男續命，目的相當冷血，竟是為了能繼續施暴。直到19日晚間6時許，許男因傷重失去生命跡象，劉世惠等人見狀立即打電話叫民間救護車到場，救護員趕抵時發現許男已明顯死亡，不過劉世惠與其他3人卻謊稱「我們是六分局的警員」、「我們是來處理吸毒案件的」，且指許男是因吸毒自殘才導致全身傷，企圖營造被害人自殘假象，反覆堅持「許男還沒死！快把他送醫！」，救護員見4人情緒越來越激動，感覺事情不單純，趕緊請豪宅保全人員報警，全案因此曝光。

劉男等3人將許男綑綁囚禁在陽台，並以10大酷刑連續施虐許男一整天致死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

經台中地院合議庭審理，今下午4時30分進行宣判，其中主嫌劉世惠依凌虐致死判處無期徒刑、褫奪公權終身，至於共犯劉季昀遭判12年6月至13年9月徒刑、石庭彰被判處13年至14年3月徒刑。

