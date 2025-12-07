快訊／三峽民眾快關門窗！鐵皮工廠大火「疑存放化學藥劑」 刺鼻濃煙恐有毒

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

新北市三峽區弘道路一處連棟式鐵皮屋今（7）日下午3點46分發生火警，起因是其中一棟鐵皮屋工廠發生火災，且工廠內疑似存放大量化學液體，導致現場濃煙刺鼻，消防隊請附近居民緊閉門窗，現場正在搶救。

新北市三峽區弘道路一處連棟式鐵皮屋發生火警。（示意圖／Unsplash）

三峽分隊接獲火警發生，抵達現場已有大面積起火燃燒，濃煙刺鼻。現場是半開放式廠房，總共派出123人前往搶救。

消防局提醒，燃燒工廠內疑似存放大量化學液體，燃燒濃煙可能有毒，請三峽民眾出門佩戴口罩，勿在附近圍觀，也避免在戶外長時間逗留。

消防局提醒民眾濃煙可能有毒，請民眾出門佩戴口罩，勿在附近圍觀，也避免在戶外長時間逗留。（圖／新北消防發爾麵臉書​​​​​​）​​​​​

