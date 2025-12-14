快訊！三度與死神交手 「蕭敬騰岳父」林光寧過世享壽75歲

資深藝人林光寧驚傳過世消息。（翻攝自網路）

資深藝人林光寧於9月初因突發呼吸困難緊急送往台北醫學大學附設醫院急診，經過三個月時間治療，兩度與死神交手後，於昨（13）日下午三點半過世，享年75歲。他的愛女林有慧（Summer）今在臉書宣告：「從九月到昨天，老爺經歷過三次搶救，前兩次都順利過關，這一次，他離開了。」

林光寧是台灣演藝圈重量級人物，曾任秀場經紀人及演員，演出過《台灣靈異事件》《家有仙妻》《雙響炮》及《轉角遇到愛》等多部經典電視劇，深受觀眾喜愛。2023年時，他雖因中風導致手部萎縮，仍堅持親手為寶貝女兒林有慧與女婿蕭敬騰簽署結婚證書，當時感動無數網友。

林有慧在臉書分享，過去三個月，每天都到病房探視爸爸，每次都會問他：「今天有沒有不舒服？」林光寧都會大聲回答：「沒有。」弟弟會唱歌跳舞逗樂爸爸，蕭敬騰會為爸爸按摩拉耳朵，為了讓爸爸覺得不無聊，她每天報告周遭日常，刻意和媽媽、弟媳大聲聊天，只為了讓爸爸感受到周遭人的活力與關心，但直至昨午，一切都停止，因為爸爸不在了。

