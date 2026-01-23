快訊／三立採訪車撞進北市彰化銀行！大廳櫃檯玻璃全碎 8人受傷2昏迷

三立採訪車撞進彰化商銀。翻攝畫面

台北市中山區南京東路今（23日）下午發生驚悚車禍，三立採訪車疑似操作不當或失控，稍早直接衝進位於南京東路二段98號的彰化商業銀行吉林分行，現場玻璃碎裂一地，銀行櫃檯與大廳一片狼藉，事故導致至少10人受傷，其中2人昏迷。

台北市消防局下午3點10分接獲報案，指稱一輛汽車無預警撞進銀行內部。初步了解，肇事車輛為三立採訪車，車輛衝破玻璃門後停在銀行大廳。

現場8人受傷、2人昏迷，救護人員抵達後初步評估，總計7人輕傷，其餘3人包含40多歲女子意識不清、約5公分額頭撕裂傷，送往台大醫院救治、40歲左右男子意識不清、手腕撕裂傷，送往台大醫院救治，另一名65歲女子手指撕裂傷、意識清醒，送往仁愛醫院，無人受困車體或建築殘骸下。

因事發地點位於中山區繁忙路段，且衝撞力道巨大，消防局共出動3輛指揮車、5輛消防車、5輛救護車，派遣共36名人員趕赴現場支援。警方目前已在現場拉起警戒線，封鎖部分車道以利救護與清理，並針對司機進行酒測與筆錄，釐清是機械故障還是操作失誤釀禍。

由於事故發生在下午3點多，正值銀行即將結束營業前的尖峰時段，大廳仍有民眾辦理業務，詳細肇事責任與損失金額仍有待進一步調查。



