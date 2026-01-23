快訊／三立採訪車撞進南京東路銀行！6人遭波及受傷 婦人頭部爆血急救

[FTNN新聞網]社會中心／台北報導

一輛三立新聞的採訪車，今（23）日下午3點左右因不明原因失控，撞進北市南京東路二段一間銀行門口，造成現場至少6人受傷，其中一名婦人頭部爆血，傷勢嚴重，救護人員已趕抵現場展開緊急救援。

一輛三立新聞的採訪車，今（23）日下午3點左右因不明原因失控，撞進北市南京東路二段一間銀行門口，造成現場多人受傷。（圖／翻攝畫面）

據了解，車禍發生時間約在下午3點10分，地點位於南京東路二段和一江街的交叉路口，由於當時正值銀行營業時間，且行人眾多，多人閃避不及遭波及受傷，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

