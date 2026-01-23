快訊／三立採訪車猛撞彰銀釀10傷！駕駛：車輛左轉突失控 傷者名單曝光

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

一輛三立新聞採訪車於今（23）日下午3點左右，行經北市中山區一江街、南京東路口時，因不明原因失控，撞進彰化銀行內，導致現場共有10人受傷，其中3名傷勢較為嚴重、1人中傷、6人輕傷。據悉，該採訪車駕駛向警方供稱，車輛在左轉時轉速突然提高，才失控撞進銀行。詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

一輛三立新聞採訪車於今日下午3點左右，行經北市中山區一江街、南京東路口時，因不明原因失控，撞進彰化銀行內，導致現場共有10人受傷。（圖／記者吳政峰攝）

據了解，車禍發生時間約在下午3點10分，地點位於南京東路二段和一江街的交叉路口，由於當時正值銀行營業時間且路上行人眾多，多人閃避不及而受傷，傷者為6男4女，其中3人傷勢較為嚴重，目前均送往醫院治療。詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

以下為傷者名單：

40歲女子，意識不清，約5公分額頭撕裂傷，送台大醫院。

40歲男子，意識不清，手腕撕裂傷、送台大醫院。

65歲女子，意識清醒，手指撕裂傷、送仁愛醫院。

48歲男子，意識清醒，2小腿疼痛、送仁愛醫院。

88歲女子，意識清醒，輕傷，送臺安醫院。

49歲女子，意識清醒，輕傷，送臺安醫院。

50歲男子，意識清醒，輕傷，送松山三總醫院。

50歲男子，意識清醒，輕傷，送松山三總醫院。

41歲男子，意識清醒，輕傷，送馬偕醫院。

三立採訪車司機，意識清醒，未送醫。

