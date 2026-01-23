快訊／三立採訪車高速撞破牆 銀行說明受損狀況

銀行受損嚴重。（圖／東森新聞）





臺北市中山區南京東路二段與一江街口今（23）日下午3時許發生重大交通事故，一輛三立新聞採訪車不明原因高速衝撞路旁銀行，車輛直接撞入營業空間，造成現場多人受傷，銀行發布最新聲明。

銀行發布聲明指出，今下午吉林分行遭遇突發交通事故後，董事長第一時間親赴分行了解狀況，並指示後續處理事宜。經初步了解，數名行經分行前的民眾，以及當時正在營業廳等候的客戶受到波及受傷，皆已即時送醫，高層也已趕赴醫院探視並慰問受傷客戶。

廣告 廣告

銀行進一步說明，營業廳內部經初步評估，除遭衝撞的兩台ATM及銀行內部牆面受損外，並未影響整體營運，分行運作不受波及，後續也將持續配合警方調查，並提供必要協助。

回顧案情，事故共造成10人受傷，包含重傷、中傷及多名輕傷者，分送多家醫院治療，詳細肇事原因仍待警方釐清。結構技師公會現場勘查後也確認，建築樑柱未受損，整體結構安全無虞，無需進行緊急支撐處理。

更多東森新聞報導

新／三立新聞車撞進銀行 門口保全急閃避躲死劫

快訊／三立採訪車高速撞 銀行「破大洞」！結構技師說話了

快訊／三立採訪車撞銀行 昏迷傷者經救恢復意識

