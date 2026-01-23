快訊／三立採訪車高速撞 銀行「破大洞」！結構技師說話了

銀行牆壁破大洞。（圖／東森新聞）





臺北市中山區南京東路二段與一江街口今（23）日下午3時，一輛三立電視的採訪車高速衝撞路旁銀行，銀行牆壁被撞出一個大洞，就連ATM都被撞壞，台北市結構技師公會理事楊金龍受訪表示，確認銀行建築結構安全無虞，未發現樑柱受損情形。

楊金龍指出，他多次從一樓正面及內部檢視，發現建築物並未造成結構性破壞，僅有大門、倉庫及部分磚牆毀損，屬非結構構件受損；進一步上到二樓檢視後，也未見樑柱出現實質損壞或明顯裂縫，因此不需要進行任何緊急支撐或補強處理。

廣告 廣告

銀行內部一片狼藉。（圖／東森新聞）

銀行內部一片狼藉。（圖／東森新聞）

回顧案情

今日下午三立新聞採訪車高速衝撞路旁銀行，整輛車直接撞入銀行營業廳，造成大門嚴重歪斜、ATM變形，周邊機車零件噴飛數十公尺，現場一度相當混亂，當時駕駛從國民黨採訪結束，要回到內湖的總部，駕駛經酒測後無酒駕情形。

更多東森新聞報導

快訊／採訪車撞進銀行釀10傷 三立：負起責任

快訊／三立採訪車撞銀行 昏迷傷者經救恢復意識

快訊／三立採訪車撞銀行 駕駛說明暴衝原因

