快訊／三芝拖板車失控自撞路燈 駕駛命危送醫
記者莊淇鈞／新北報導
新北市淡水區淡金路2段215號前，今天（6日）上午8時許，1輛滿載鋼筋大型拖板車不明原因失控，先自撞路旁的燈桿後，又衝向對向車道撞了1輛汽車，拖板車司機當場受困車內，消防隊獲報到場展開救援，拖板車駕駛救出時已沒了生命徵象，目前由救護車送往淡水馬偕醫院搶救，車禍發生的詳細原因及肇責還待警方後續調查釐清。
