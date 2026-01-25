快訊／新北知名地標驚傳墜樓 男子自18樓墜落送醫不治

桃園市藝文特區今（26日）發生墜樓事件，一名婦人身穿紅衣從住家大樓墜落，由於家人都還在睡夢中無人知曉，直到清晨5時許民眾發現立即打電話報案，確認婦人為社區住戶，警消到場後確認婦人已經明顯死亡、未送醫。民俗專家力大乙表示，一般選擇穿紅衣輕生，心中必是懷有怨恨，至於「被詛咒」的人則是會終身很坎坷。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言