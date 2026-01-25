快訊／新北知名地標驚傳墜樓 男子自18樓墜落送醫不治
新北市三重區重新路二段知名地標天台廣場，今（25）日下午約14時許發生墜樓意外。據了解，一名女子疑似自18樓墜落，重摔至9樓平台，警消獲報趕抵時，女子已無生命跡象，隨即展開救援並將人員救下樓，後續由救護車緊急送醫搶救中，最終仍宣告不治，詳細事發原因仍待進一步釐清。
更多鏡報報導
國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀
桃園藝文特區千萬豪宅傳墜樓 紅衣婦高樓墜下爆頭慘死
直擊／台北101遇恐攻？周邊驚見直升機盤旋 民眾驚：住30年沒看過
整座島替他辦葬禮！冒牌「曼聯傳奇」闖蕩希臘10多年 本尊大器回應
其他人也在看
三重天台廣場男子墜樓 搶救後宣告不治
三重天台廣場男子墜樓 搶救後宣告不治EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
桃園藝文特區千萬豪宅傳墜樓 紅衣婦高樓墜下爆頭慘死
桃園市豪宅聚落藝文特區今（26日）清晨驚傳墜樓意外，清晨5點多左右，有民眾發現1名身穿紅衣的婦人倒臥路面，嚇得趕緊報案，警消到場後確認患者從高樓墜落已明顯死亡，目前正在釐清詳細案發原因。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
屏東街頭連開25槍！染指傳播妹引械鬥 掃射釀5傷重判10年
男子李文聖涉嫌侵犯傳播妹，引發傳播妹所屬公司不滿，雙方為此糾眾鬥毆，李文聖夥同李昇倫等人分持衝鋒槍及步槍狂轟25槍，導致對方5人受傷，李文聖等人案發後攜帶犯案槍枝及子彈向警方投案，但有部份共犯未到案，屏東地檢署依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴李男等人，屏東地院判決分別處李文聖10年、李昇倫3年6個月徒刑，自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
有冤？桃園紅衣婦「豪宅墜樓亡」廖大乙示警：想要報復 要「他」小心
桃園市藝文特區今（26日）發生墜樓事件，一名婦人身穿紅衣從住家大樓墜落，由於家人都還在睡夢中無人知曉，直到清晨5時許民眾發現立即打電話報案，確認婦人為社區住戶，警消到場後確認婦人已經明顯死亡、未送醫。民俗專家力大乙表示，一般選擇穿紅衣輕生，心中必是懷有怨恨，至於「被詛咒」的人則是會終身很坎坷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
抓到了！桃園新屋銀樓搶案 楊梅警火速逮3嫌到案
桃園市警察局楊梅警分局昨（25）日傍晚接獲報案，新屋區中正路某銀樓發生搶奪案件。2名男子佯裝購買金飾，趁店家女負責人不備，當場搶走黃金項鍊及吊墜後迅速逃逸，造成店家損失約42萬元。警方獲報後立即成立專案小組，調閱現場及周邊監視器影像迅速鎖定涉案車輛。經深入追查發現，犯嫌於案發當日先至新屋區中華路一帶自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
冒充SWAG員工街頭獵豔 開價「2.5萬求問卷」騙砲下場曝光
新北市1名郭姓男子為滿足個人私慾，去年（2025年）3月間，陸續向2名女子佯稱自己為影音串流平台SWAG之工作人員，以「問卷調查」為藉口卸下2人心防，接著開出2萬5000元的高價誘惑，誘騙女子進行性交易及拍攝影片，得手後隨即落跑賴帳，法院審理後，依兩項詐欺得利罪，判處郭男有期徒刑10月及6月，並沒收作案手機，另追徵犯罪所得共5萬元。可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃園新屋銀樓遭搶42萬黃金 警9小時逮3嫌
（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市新屋區25日發生銀樓搶案，2名男子假意購買卻搶走價值約新台幣42萬元的黃金項鍊及吊墜。警方案發9小時後逮捕接應男子及搶匪共3人，報請桃檢偵辦並追查是否尚有共犯。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
快訊／沒家屬察覺！桃園藝文特區「女子清晨穿紅衣墜樓」 當場身亡...嚇壞路人
桃園市藝文特區稍早傳出墜樓事件，一名年約57歲的婦人從社區大樓高處墜落，民眾發現後立即通報警消，但救護人員到場時，婦人已明顯死亡。警方初步了解，死者為該社區住戶，至於實際事發原因與經過，仍有待進一步調查釐清。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 發表留言
金價飆升引搶案？2匪闖桃園某銀樓洗劫約百萬元金飾
國際金價持續高漲，歹徒鋌而走險。桃園市新屋區一家銀樓於今晚約20時遭兩名歹徒闖入行搶，得手後迅速逃逸，令人訝異的是，附近派出所僅隔一條街。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家／軍方震驚！35歲陸軍少校酒吧前墜樓 頭部重創不治原因待查
台北市中正區北平東路某知名酒吧前，今天（25日）凌晨1時許，1名休假在外的陸軍通訓中心的35歲的鄭姓男少校，不明原因從高樓層墜落，當場因頭部重創沒了生命徵象，經救護車送往台大醫院搶救，但鄭少校仍因傷重，搶救無效身亡，整起墜樓事件詳細發生原因還待軍方與警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
勾結工程公司違規排放水肥污水 2環保業者遭判刑
（中央社記者蘇木春台中25日電）台中蘇姓與吳姓環保業者，113年間與承攬污水下水道工程的業者勾結，將水肥等污水違規排放至污水下水道。台中地院審理後，日前依廢清法判2人各3年2月、2年4月徒刑，可上訴。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu把婚禮變「樂園」！被問花費秒回：不敢面對
藝人陳漢典、Lulu今（25）日在台北東方文華酒店舉辦婚宴，並由綜藝天王吳宗憲擔綱證婚人重任。這對新人在受訪時不時露出滿滿的愛意，甚至在大家的慫恿下親吻三次，還轉了一大圈讓現場大家見證兩人的甜蜜，陳漢台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
超商員工門千萬別亂照！過來人曝慘痛代價：被笑死
（記者周德瑄／綜合報導）許多民眾去超商時，常把倉庫門上的玻璃當成鏡子整理儀容。一名店員就在Dcard發文急喊， […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事
社會中心／張予柔報導桃園市桃園區藝文特區今（26）日清晨發生一起墜樓事件，一名年約65歲的婦人被發現墜落在住家大樓外，警消獲報趕抵現場時，確認已明顯死亡。由於事發時間接近清晨，家屬當時仍在睡夢中，直到民眾發現異狀報案，整起事件才曝光，詳細原因仍有待警方進一步釐清。民視 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
桃園藝文特區豪宅墜樓意外 紅衣婦人倒臥人行道
桃園市桃園區藝文特區1棟豪宅社區，今（26）日清晨發生墜樓意外，65歲婦人身穿紅衣倒臥人行道，警方及消防人員獲報趕抵，發現婦人頭部破裂已明顯死亡，警方拉起封鎖線採證，將報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗釐清確切死因。婦人身穿紅衣倒臥人行道，清晨5點51分左右被民眾發現報案，警、消趕抵時她已明顯死亡未送醫自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
賞屋竟被「關禁閉」！千萬別墅電梯罷工 警消扳手暴力破門救命
台中市南屯區益豐路驚傳一起尷尬的「豪宅驚魂記」！一對郭姓夫妻原本計畫在農曆年前圓個豪宅夢，19日滿懷興奮參觀一棟市價數千萬元預售別墅，不料還沒感受到豪宅的氣派，就先領教電梯「脾氣」。兩夫妻與屋主3人受困在狹窄電梯內長達20分鐘，原本的賞屋行程瞬間變成「密室逃脫」，最後靠著警消動用扳手暴力破門，才狼狽脫困。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
夫妻網購「便宜娃娃菜」食用後出血送醫！竟是1物惹禍
國際中心／張予柔報導中國浙江省近日發生一起震驚社會的重大食品安全事件，一對夫妻透過網路團購平台購買價格異常低廉的娃娃菜，食用後竟接連出現口腔出血、昏迷與呼吸衰竭等嚴重症狀，送醫後被診斷為「老鼠藥中毒」。其中楊姓女子病況一度危急，在加護病房搶救近一個月才脫離險境。警方介入調查後，於涉案蔬菜中驗出高濃度滅鼠藥成分，相關單位已展開全面追查，釐清毒物來源與責任歸屬。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
桃園藝文特區豪宅清晨驚傳墜樓 65歲婦人倒臥人行道身亡
26日清晨5時51分許，民眾行經中茂新天地購物中心附近時，發現人行道上有一名婦人倒臥不動，立即通報110。警消到場後確認婦人已無生命跡象，隨即拉起封鎖線進行採證，並報請檢察官會同法醫相驗。初步了解，該名婦人為社區住戶，與家人同住，事發時家屬仍在睡夢中，並未察覺異...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 發表留言
全聯超狂！花607元抱走發票千萬大獎 2張百萬獎幸運門市曝光
財政部今（25日）公布114年11-12月統一發票中獎號碼，1組千萬特別獎、特獎200萬等，全聯也為此公布，這期千萬特別獎、2張200萬特獎全拿下，而這幸運門市分別是台中大智門市、桃園龜山大同門市，以及台北文山萬美門市。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
扭轉少子化 婚育宅將釋1萬戶
為扭轉少子化困境，內政部推出「婚育宅」政策，盼藉由提供穩定居住支持，讓年輕人更願意生育，在2025年底已經於台北、新北市、桃園市、台南市及高雄市釋出1,022戶婚育宅。國土署表示，在中央社宅留作的婚育宅部分，預計未來3年內會再釋出1萬戶，同時，目標每年增加6,000戶包租代管社宅協助婚育家庭，並提高修繕補助額度，可用於新購、修繕育兒居家安全相關項目。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言