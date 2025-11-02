快訊／三重姐妹花遭恐怖情人砍頸挾持 嫌犯拒捕墜樓亡

社會中心／程正邦報導

恐怖情人！三重環河南路驚傳砍人案 姊妹遭前男友持刀猛攻 嫌犯當場墜樓亡。(圖／翻攝畫面)

新北市三重區昨（2）日深夜驚傳一起駭人聽聞的恐怖情人暴力事件。一名蘇姓男子疑似因為感情糾紛，在環河南路一處社區停車場，持水果刀猛烈攻擊前女友陳姓姊妹兩人。行兇後，蘇嫌更挾持其中一人逃往頂樓，與警方對峙過程中，竟自行從15樓一躍而下，經送醫搶救後宣告不治。兩名受傷姊妹已緊急送醫急救。

返家遭埋伏突襲 姊姊負傷奔派出所報案

三重分局表示，這起事件發生在昨晚8時50分許。26歲的陳姓姊姊與23歲的陳姓妹妹返回住家停車場時，遭到前男友、35歲的蘇姓嫌犯持水果刀攻擊。

過程中，陳姓姊姊頸部及背部遭到劃傷，所幸她當機立斷，趁隙逃離現場，並在晚間9時15分直接奔至派出所報案求助。警方獲報後，立即啟動緊急救援，通報消防救護協助送醫，同時動員警力在3分鐘內火速趕赴案發社區。

兇嫌持水果刀朝姊妹頸部猛砍，疑似用力過猛連刀柄都脫落。(圖／翻攝畫面)

警匪頂樓對峙 嫌犯情緒失控墜樓亡

員警趕抵現場後，經搜索並調閱監視器影像，發現蘇嫌已將受傷的陳姓妹妹挾持往社區頂樓（約15樓高）。警方立即前往頂樓進行勸阻。

三重分局偵查隊隊長翁啓元指出，在勸阻過程中，蘇嫌情緒極度激動，疑似畏罪，未聽從警方勸阻，自行從大樓頂躍下，墜落至一樓地面。

救護人員隨即將墜樓的蘇嫌送往三重醫院急救，但最終因傷重不治身亡。被挾持的陳姓妹妹經檢視，頸部有明顯刀傷，救護人員亦將她緊急送往臺北馬偕醫院搶救。

初判為感情糾紛 姊妹仍在急救中

警方初步瞭解，蘇嫌與陳姓妹妹曾是男女朋友關係，行兇動機疑似為感情糾紛。兩名被害人均遭蘇嫌持刀攻擊，目前都在臺北馬偕醫院接受緊急治療。

儘管犯嫌蘇男已死亡，三重分局仍將整備相關資料，後續依《刑法》殺人未遂罪移送新北地檢署偵處，同時將通知家屬前來製作筆錄，以釐清詳細案情。

