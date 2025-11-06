快訊／三重驚傳兇殺案！疑因家產問題手刃姐妹

三重今下午發生兇殺案，一對姐妹遭到弟弟砍殺。（圖／報系資料照）

新北市三重區三和路一段某處民宅發生兇殺案，60多歲婦人右胸部中刀OHCA（到院前無呼吸心跳）送醫搶救中，另一名婦人全身多處刀傷，意識清楚送醫，警方已介入調查釐清。

據了解，犯嫌爲陳姓男子，疑因房產問題與姊姊、妹妹發生爭執，持水果刀對其攻擊，姊姊胸口中刀送馬偕醫院搶救；妹妹則是多處刀傷送市立三重醫院，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

國中生咖啡廳聊期貨零股！李明川被嚇壞 公開地點網友秒懂：很正常

光復鬼故事2／房東搬走新電器！ 還有災民被問：領很多對吧，分我一點

又強又大的怪物！鳳凰颱風降大量致災雨襲台 專家示警：被掃到後果慘烈