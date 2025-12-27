快訊／三重驚傳雙屍命案！情侶陳屍出租套房床上

新北市三重區光復路二段一處民宅於昨（26）日上午發生一起死亡案件。。（示意圖／東森新聞）





新北市三重區光復路二段一處民宅於昨（26）日上午發生一起死亡案件。警方獲報趕抵現場，發現一對男女已明顯死亡，屋內留有燒炭盆。經鑑識人員初步勘查，現場無外力介入跡象。警方目前已聯繫家屬並報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

三重警分局於12月26日上午10時05分接獲報案，指稱位於光復路二段39巷內的一處民宅內有民眾死亡。

員警抵達現場後，發現屋內的當事人林姓男子（46歲）與謝姓女子（46歲）均已失去生命跡象，且出現明顯死亡特徵。警方隨即依照程序封鎖現場，並通知鑑識人員到場採集相關事證。

經分局鑑識人員在現場進行細部採證，初步判定現場門窗與室內狀況並無打鬥痕跡，亦無外力介入破壞的跡象。目前警方已完成初步現場蒐證，將進一步彙整相關資料，釐清死者生前狀況。

針對此起雙屍命案，三重警方已連繫死者林男與謝女的家屬到場，協助配合案情調查與身份確認。全案目前已進入司法程序，將報請地檢署檢察官進行相驗。至於兩名死者的具體死因與事發動機，仍有待後續檢警進一步釐清。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

