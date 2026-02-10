快訊／上屆選舉涉及中國資金？立委高金素梅遭檢調搜索

社會中心／台北報導

無黨籍立委高金素梅今天（10日）清晨傳出遭檢調搜索，檢調人員搜索高金素梅位於陽明山住家以及立法院辦公室。據了解，疑高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費有關，另傳出高金素梅上屆選舉涉及到中國資金。台北地檢署證實已發動搜索，但案由目前不便說明。

國民黨立委羅智強今天（10日）上午在臉書透露，無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索，而高金素梅的助理也稱無法聯繫上委員。

據了解，高金素梅疑涉嫌以人頭詐領助理費，檢調依違反貪汙治罪條例發動搜索。另傳出高金素梅上屆選舉涉及到中國資金，恐觸犯《反滲透法》相關規定。

台北地檢署證實，已對高金素梅發動搜索，但案由目前不便說明。

