快訊／上山採草藥失蹤…3天後竟淪「破頭男屍」！躺竹筏運下山

記者簡榮良／嘉義報導

爸爸去哪裡？嘉義縣大埔鄉永樂村一名70歲鍾姓老翁，17日上午上山採草藥卻徹夜未歸，疑似於曾文水庫失蹤，家屬焦急報警尋人，3天後、於今（19）日尋獲陳屍住家對面的永樂村山區草叢內，頭部受到重創，懷疑是腳軟跌落山坡，搜救人員利用竹筏將屍體運下山，詳細死因有待相驗釐清。

70歲鍾姓老翁，17日上山採草藥卻徹夜未歸，3天後被尋獲已成破頭屍。（圖／翻攝畫面）

據悉，鍾姓老翁17日上午7時曾向家人表示要上山採藥，結果徹夜未歸，老翁家人聯繫不上人察覺有異，立刻報警求助。警消18日前往老翁採藥的地方搜山，卻什麼也沒找到，反而是在住家對面草叢找到屍體。

廣告 廣告

消防局表示，18日晚間21時許獲報有1名 (男性、約60多歲）疑似於曾文水庫失蹤，隨即出動人力前往搜尋，19日上午10時許尋獲民眾，疑似不慎失足(OHCA)，後續交由員警處理，詳細死因有待相驗釐清。

消防提醒民眾，前往山區從事戶外活動時，應充分評估自身身體狀況，並隨時注意天候與裝備，以確保山林旅遊安全。

搜救人員利用竹筏將屍體運下山，詳細死因有待相驗釐清。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

「捨身疊羅漢」換命6歲小沂…頒獎典禮現場飄花香！手寫注音卡片曝現況

性侵馬國女大生…勒屍「心臟灌氣」3度逃死刑！二審宣判時間出爐

跪求生前畫面…越配二輪車「鬼切路殺」24歲國軍幼苗！魂斷營區外

鬼引路？78歲老翁…國道逆向「肉包鐵」爆衝畫面曝 警拔鑰匙斷去路

