快訊／上海商銀4員工被高利貸逼瘋 竟拿公款還債！金管會怒罰1200萬

財經中心／李宜樺報導

上海商業儲蓄銀行（上海商銀）爆發重大內控醜聞，短短時間內竟連續發生四起行員挪用款項案。金管會今（30）日重拳出擊，針對該行多名行員涉嫌盜用客戶款項、冒名貸款及私吞櫃員現金等離譜行徑，認定上海商銀內部控制存有嚴重漏洞，且管理階層推動誠信文化流於形式，依法裁罰新台幣1,200萬元，並要求提高資本計提，代價慘痛。

內鬼猖狂！變更客戶資料如入無人之境



根據金管會調查，上海商銀這次涉及舞弊的人員跨足多個單位，包含數位金融事業部、敦北分行、三民分行及儲蓄部，涉案層級甚至高達維運管理主管。

這群「專業內鬼」手法五花八門，不但會趁有權限者電腦未登出的空檔，偷改客戶資料，還有人直接在櫃檯覆點現金後，像魔術師一般偷走現鈔。總計受害金額高達2,560萬元，誇張程度令人咋舌。

欠賭債、買股票？行員把銀行當提款機



更令人憤怒的是，這4名行員竟是因為私人投資失利、背負高利貸重壓或資金周轉困難，才動歪腦筋到客戶身上。

金管會調查發現，其中一名行員的帳戶金流早已出現14筆疑似洗錢的異常警示，但上海商銀卻僅憑「資金來源合理」等自我催眠的理由，就草率結案，完全沒把監控系統當一回事，簡直是把門戶大開，邀請內鬼來搬錢。

金管會怒批：董事會督導不周



金管會指出，上海商銀雖然口頭上說有推動誠信文化，但實務上卻對員工生活考核、異常金流偵測完全失能。尤其許多違規行為早已出現警示訊息，總行卻未能及時攔截。除了千萬罰鍰外，金管會還祭出「第二支柱」監理重罰，要求該行增加作業風險的資本計提，這不僅影響獲利，更重創銀行信譽。

金管會強調，將嚴格督促銀行型塑誠信文化，絕不容許行員把客戶的血汗錢當成個人錢包。

