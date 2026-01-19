快訊／上班尖峰驚見濃煙！桃園車站旁NOVA大樓火警 消防緊急撲滅

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

桃園車站附近、鄰近 桃園NOVA 的一棟大樓，今（19）日上班時間驚傳火警，現場不斷竄出濃煙，甚至可見火舌，嚇壞周邊居民與通勤民眾。消防人員於7時51分成功將火勢撲滅，所幸未傳出人員傷亡。

鄰近桃園NOVA 的一棟大樓今早上班時間傳出火警，消防人員第一時間到場灌救。（圖/翻攝自臉書社團 桃園大小事）

桃園市消防局表示，上午7時11分接獲大量民眾報案後，立即派員前往搶救，因起火地點鄰近車站、住宅及攤販密集區，火警一度列為2級。消防局共出動57名人員、24輛消防車及3輛救護車到場灌救。

消防人員於7時51分成功將火勢撲滅，燃燒面積約10平方公尺，所幸未傳出人員傷亡。詳細起火原因，仍待相關單位進一步調查釐清。

