快訊／上班快改道！4車追撞 小貨車側翻回堵5公里

國道一號北上46.8公里桃園路段於今（14）日上午7時37分發生一起交通事故。（圖／翻攝自高公局網站）





國道一號北上46.8公里桃園路段於今（14）日上午7時37分發生一起交通事故，有2輛自小客車、2輛小貨車產生追撞，還造成一輛小貨車側翻，卡在路面上，占用外線車道，目前事故仍在處理中。

根據警廣即時路況，CCTV監控於8時35分顯示外線及外路肩封閉中，至8時43分仍是車多回堵至機場系統，行車速度約10至30公里。目前事故已於8時51分排除，回堵路段縮短至約5公里，提醒用路人注意行車安全。

