快訊／上班遭鬼切轎車擊落！菲籍男「噴飛撞電桿」頭破當場沒心跳

記者林意筑／台中報導

菲籍男上班途中遭轎車撞上，連人帶車噴飛撞上撞電桿，當場失去生命跡象。（圖／翻攝畫面）

台中市南屯區驚傳恐怖事故！今（14）日清晨7時20分，一名30歲菲律賓籍男子騎機車出門上班，行經文山三街、嶺東路口時突然遭一輛轉彎的轎車撞上，隨後男子連人帶車噴飛又撞上一旁的電線桿，撞擊力道猛烈，導致男子頭部重創、左腳骨折，當場失去生命跡象，經救護人員緊急將男子送至惠中林新醫院搶救中。

據了解，菲律賓籍男子為汐品彰化廠員工，當時正前往上班途中，至於轎車駕駛也是上班途中肇事，目前警方已排出毒駕、酒駕可能，警方初步判定，轎車轉彎時未禮讓直行機車而肇事，至於事故詳情有待第四警分局進一步釐清。

