快訊／下注最後倒數！人家普發現金1萬 你大樂透頭彩5億

財經中心／師瑞德報導

週五大樂透開獎倒數！第114000103期頭獎上看5.44億，今晚8點截止、8點半開獎；若再槓龜可續滾上探5.6億。上期高雄僅開二獎，彩迷差一號抱392萬。理性下注，握好你的那張。（圖／翻攝自台灣彩券網站）

普發現金一萬不夠看，大樂透上看5.44億才夠厲害！現在是星期五晚上！又到了大樂透開獎時間，累計到今天下午近三點為止，114000103期大樂透的頭獎獎金上看5.44億，離晚上8點下注截止時間進入倒數計時！

上一期大樂透沒有頭獎得主，只有二獎得主，這名幸運兒與5億多頭獎僅一號之隔，最終抱回近400萬元現金。這一期的大獎，肯定就在你下注的地方，就是你手上拿那張彩券。

本期投注至晚間8點截止、8點半開出獎號，9點半公告號碼、10點公布完整開獎結果。大樂透採累積獎金制，無人中頭獎時，獎池持續滾入，越晚開出金額越大。本期由於未見頭獎，加上先前獎池累積，這期頭獎上看5.6億，市場再度進入「億元列車」模式。

大樂透開獎時間、查詢方式一次看

大樂透是由台灣彩券公司於2004年推出的數字型樂透遊戲，玩法簡單，回饋率高，深受國人喜愛。每週固定二、五晚間8點截止投注，8點半開出獎號，當日晚上9點半公告號碼、10點公布完整開獎結果。

民眾可透過以下方式即時查詢中獎號碼



線上收看：全民i彩券直播開獎：https://www.youtube.com/@48ilottery48

大樂透的頭獎金額會隨著投注金額與中獎人數累積，越晚開獎越有機會破紀錄。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

