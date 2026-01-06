快訊／下班國道一號塞爆！嚴重「4連撞」賓士車爛尾 貨車駕駛夾困送醫

記者林昱孜／台北報導

下班國道一號塞爆！嚴重「4連撞」賓士車爛尾，貨車駕駛夾困送醫。（圖／翻攝畫面）

下班塞爆！國道1號五汐高架路段發生一起4車連環追撞事故，今（6）日晚間6時40分，正值下班尖峰時刻，導致交通一度大打結，撞擊力道猛烈，小貨車駕駛一度受困車內，警消獲報趕抵立即將人救出送醫，所幸駕駛意識清楚、無生命危險，詳細事故原因，仍有待警方進一步調查釐清。

小貨車因撞擊力道猛烈，車體嚴重扭曲變形，駕駛一度受困於車內動彈不得，消防人員迅速動用破壞器材協助脫困，立即送往汐止國泰醫院進行後續治療。車禍現場還有一輛賓士車遭撞「爛尾」，另一輛車輛直接在車上打橫。

據了解，該路段共有3線車道，事故佔用內線車道，造成北上車流嚴重回堵。警方已同步通知交控中心顯示CMS資訊看板，並透過警廣宣導，呼籲後方用路人小心駕駛，目前警方正全力排除現場，並提醒駕駛人保持行車安全間距，若尚未進入該路段，建議提前改道行駛以避開壅塞車潮。

